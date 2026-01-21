曹西平追思會 乾兒子Jeremy準備特別禮物：最後的演唱會

藝人曹西平（四哥）於2025年12月29日猝逝，享壽66歲，身後事經過曹家同意，交由乾兒子Jeremy負責。他生前與乾兒子共同投資飾品店，累積不少忠實客戶，在21日上午，Jeremy也透過飾品店的粉絲專頁發文，表示將在27日舉辦面向大眾的追思會，「只要是你曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，我們都歡迎你來。」

曹西平猝逝「醜八怪」成絕響 淡出演藝圈近況曝光（圖／翻攝自臉書）

Jeremy坦言，即便到現在，仍覺得曹西平的離開很不真實，彷彿四哥依舊在那裡，叮囑記得吃飯、穿暖。這段期間他內心幾番掙扎，雖說曹西平說過「人走了就走了，安安靜靜的就好」，是否真的要舉辦追思會？但後來又想起四哥曾說過：「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度；無論如何，都要璀璨到最後一刻。」

因此，Jeremy決定以「最後演唱會」的形式，送曹西平最後一程，不辦傳統的喪禮，也請前來參加的大眾，不要穿得太嚴肅，「四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，歡迎大家打扮得漂漂亮亮地來參加，就像是來看他的演唱會一樣。」並會準備一個禮物『哨子』，用最後的喧譁與燦爛，送曹西平上天與爸媽團聚。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導