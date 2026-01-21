曹西平追思會「發哨子送別」細節曝光！乾兒子忍淚發聲「這不是告別」：是四哥最後的安可

曹西平告別式細節曝光。翻攝曹西平臉書

資深藝人曹西平於去年底（2025）在家中安詳離世，消息傳出後讓演藝圈與粉絲相當不捨。靈堂開放期間有不少藝人好友與支持多年的粉絲前往悼念，曹西平乾兒子Jeremy（小俊）今（21日）也在臉書發文，對外公開追思會細節，字句間滿是不捨與思念。

Jeremy在貼文中坦言，至今仍難以接受曹西平離開的事實，形容每天醒來都覺得「一切很不真實」，彷彿曹西平仍在身邊叮嚀他生活瑣事，或是在廚房準備最拿手的涼拌小黃瓜。他也提到，曹西平生前一向怕麻煩別人，曾說過希望安安靜靜地走，因此是否舉辦追思會，讓他一度陷入掙扎。

不辦傳統喪禮 改辦「最後演唱會」

不過，Jeremy想起曹西平曾說過的一句話：「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度。」也因此決定打破傳統喪禮形式，為熱愛舞台、熱愛粉絲的四哥，舉辦一場屬於他的「最後演唱會」。追思會將於2026年1月27日（週二）上午10點入場、10點30分開始，地點在臺北市立懷愛館景明廳，活動名稱定為【率真・謝幕】曹西平追思會（最後的安可）。

廣告 廣告

Jeremy也特別邀請所有曾被曹西平陪伴、帶來歡笑或在直播中得到安慰的朋友一同參與，並希望大家不要穿得過於肅穆，「就像來看他的演唱會一樣，漂漂亮亮地來。」現場將發送象徵祝福的紀念哨子，送完為止，盼以最後的熱鬧與燦爛，送曹西平開心回家，與已故父母團聚。Jeremy最後表示，未來也將帶著四哥留下的精神，繼續守護彼此珍惜的日常，延續這份真心相伴。



回到原文

更多鏡報報導

39歲林又立懷胎8個月巨肚照曝光 公開私密處驚人狀態：辣到洗眼睛！

蕾菈離婚湯宇4月被爆秘戀！新歡身分疑是「瘋男」晨灰 深夜進入他家

甩開「富二代小三」黑料！24歲小龍女柳柳被直擊BMW男護花 香閨獨處4小時

為奪1.5億保險金！他假好心天天餵妻吃「維他命」 腸子、骨頭全被鉛侵蝕中毒