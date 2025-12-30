曹西平逝世三哥首發聲「情分始終都在」 盼外界別過度揣測渲染

曹南平發聲明表示，會照弟弟曹西平的意願讓他尊嚴地走完最後一程，並請外界理解家屬心情，避免過度揣測。（本刊資料照）

資深藝人曹西平昨晚（29日）猝逝新北三重住處，享壽66歲。由於曹西平生前未婚且與兄弟無往來多年，後事如何處理及遺產分配備受關注。曹西平乾兒子Jeremy下午證實，已獲曹西平三哥曹南平授權委任處理後事。曹南平稍早發聲明表示，會照弟弟的意願讓他尊嚴地走完最後一程，懇請外界理解家屬心情，避免過度揣測。

曹南平表示，得知弟弟曹西平離世，家人深感悲痛。事發時人在國外，目前已在盡速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。

廣告 廣告

「兄弟一場，情分與關心始終都在。」曹南平懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。他強調弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。懇請外界給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒，之後家屬將不再對外作任何回應。

更多鏡週刊報導

曹西平後事委託乾兒子Jeremy統籌！三哥確定返台告別 曹家手足僵局露曙光

曹西平遺產能全留給乾兒子？ 律師：沒做「這件事」4兄弟可分走財產

台中明年補助家戶5000元買廚餘機 申請條件曝光「限購3種機型」