曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累

（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊接獲其乾兒子報案，救護人員趕抵曹西平位於三重的住處時，發現已無生命徵象，且遺體出現明顯屍斑與僵硬狀況；乾兒子在場表示放棄急救。

針對猝死風險，家醫科醫師陳欣湄指出，猝死發生前有時會出現一些身體警訊，例如臉色異常、頭頸部大量出汗等，但也可能完全沒有預兆，其中「無症狀的突發性猝死」最難以防範。

陳欣湄也提醒，不少人在猝死前會感到「原因不明的不舒服」，若遇到天氣劇烈變化，再加上慢性病或過勞等因素，風險可能上升。她表示，若突然出現過去從未有過的異常感受，應立即停止手邊活動並儘速就醫，以免錯過處置時間。

廣告 廣告

圖／猝死發生前有時會出現一些身體警訊。（擷取自 免費圖庫freepik）

她整理出猝死前可能出現的7種徵兆，包括：頭、頸、背部大量出汗；臉色發黑或發白；經常出現眼前發黑；劇烈頭痛；身體不明原因疼痛；胸部頻繁疼痛；以及完全無症狀。陳欣湄進一步說明，臨床上確實有人屬於「無症狀」型態，若在此之前身體曾出現輕微不適，也不宜輕忽，有疑慮應盡快前往醫療院所評估。

另有急診科醫師近日發文提到，氣溫下降時急救室OHCA（到院前心跳停止）病例增加，並分享其中一名男子先自述食慾不振，隨後卻突然倒地失去意識的情況。

隨著天氣轉冷，台北市衛生局也呼籲民眾做好低溫保健，提出六項注意重點：外出或低溫時加強保暖，尤其頭頸部與四肢末端；避免大吃大喝、情緒起伏過大，以及飯後或飲酒後立刻泡澡；運動應以溫和漸進方式暖身，並盡量避開清晨夜間等高風險時段；規律服藥並妥善控制病情；外出隨身攜帶病歷卡與緊急用藥；若出現疑似中風或心肌梗塞急性症狀，應把握「搶時間」原則並立即撥打119，爭取正確就醫時機。

國健署則提醒，氣溫驟降與濕冷環境可能使血管收縮、血壓上升，進而提高心臟病與急性中風發作機會。若突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟相關症狀，或出現臉歪、手垂、說話不清等中風徵兆，應儘速就醫；更年期女性也可能出現氣喘、背痛等較不典型表現，同樣需要提高警覺。

更多引新聞報導

曹西平驟逝送板殯 乾兒子Jeremy現身「紅眼低頭」陪同相驗

張美阿嬤農場爆分家？路口兩指標引混亂 阿嬤親自回應

