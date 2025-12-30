曹西平逝世 兒時玩伴憶小時就有表演天分

（中央社記者趙麗妍台中30日電）藝人曹西平昨天驟逝，享壽66歲。曹西平小時曾住在台中綠川旁，72歲的林溪權是他的兒時玩伴，他感嘆曹西平從小就有表演天分，卻命運坎坷，不勝唏噓。

資深藝人曹西平29日在新北市三重區住處離世，享壽66歲。警方初步排除外力介入，疑似因病死亡，新北地檢署檢察官將相驗釐清確切死因。

林溪權今天告訴媒體，他小時和曹西平是玩伴，曹家和他家只隔著綠川。他家住在綠川東街，曹西平家住在綠川西街，兩家靠著小小木橋往來。曹西平的父親是醫生，開設和平醫院，附近的居民生病都找曹爸爸看病。

曹家有5個兒子，曹大哥、曹二哥都是醫生；林溪權家中也有5個兄弟。小時候，大家常一起彈珠、玩囝仔牌，也因為都是男孩子，經常打架。林溪權說，曹西平在家排行老四，小時就有滿滿的表演慾。

林溪權提到，曹西平常用媽媽的絲巾包在頭上表演，且非常會跳舞，當時就可看出他的表演天分。後來因為舊建國市場興建以及綠川整治，1972年林溪權一家人搬離此處，之後與曹家人就鮮少聯繫了。

從新聞得知曹西平去世，林溪權感嘆說，曹西平非常孝順，父母都是曹西平在照顧，卻命運坎坷，他感嘆兒時玩伴就這樣離世。（編輯：黃世雅）1141230