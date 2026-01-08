曹西平逝世 家屬治喪全權委託乾兒子

（中央社記者洪素津台北8日電）資深藝人曹西平去年12月29日於家中離世，享壽66歲。家屬代表曹西平的三哥從澳洲返台處理治喪事宜，並在最新聲明中表示全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。

曹西平乾兒子小俊（Jeremy）日前在臉書發文表示，曹西平在夢中辭世，但兩人無法律認定關係，無權處理後事，希望其家人能出面協助處理。今天曹西平的治喪委員會和乾兒子小俊發聲明，感謝曹西平的三哥從澳洲返台協助處理後事。

聲明中提及家屬代表曹西平三哥專程自澳洲返台處理相關法律程序與死因釐清。治喪委員會（及乾兒子小俊）深切感受到三哥對手足的關懷與思念，對於三哥在此艱難時刻的奔波與鼎力支持，致上最誠摯的謝意。

後續所有告別儀式及靈堂事務，曹西平家屬也達成共識，由曹西平三哥為家屬代表，並全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。曹西平三哥在聲明中表示，將全力支持並尊重治喪委員會的規劃，期盼以最符合四哥（曹西平）生前性格與演藝風采的方式，送最後一程。

至於曹西平靈堂相關消息，曹西平的治喪委員會表示，相關事項已逐步塵埃落定，會盡快著手發布後續靈堂與告別儀式的整體規劃。（編輯：李亨山）1150108