曹西平逝家人不願「處理後事」 原因曝「遺體將司法相驗」

娛樂中心／徐詩詠報導

藝人曹西平傳出在29日晚間在自家離世，享壽66歲，消息曝光後讓演藝圈與粉絲都相當不捨。不過因曹西平未婚並無子，平時則和乾兒子住在新北三重，在乾兒子返家後發現曹西平猝逝，急忙報案。不過，傳出曹西平與其他親人關係不和睦，警方確認家屬不願意處理曹西平後事，便啟動司法相驗程序。





曹西平猝逝家人不願「處理後事」！原因曝光「遺體將進行司法相驗」

曹西平在母親離世後，便和兄弟發生嫌隙。（圖／民視新聞資料照）根據《三立新聞網》報導，曹西平確認逝世後，警方確認家屬無意處理後事，便依規啟動司法相驗程序。過往出生醫生世家的曹西平，相當孝順的他，也都將收入給母親管理，此外他還有3個哥哥與1個弟弟，但曹西平曾說母親離世後家中全變了調，稱：「在母親離開後才發現，怎麼每一棟房子都有抵押，這個450萬、這個550萬...」後續背負龐大債務的曹西平，得知兄弟棄養老父親，讓他無法接受，2002年和兄弟們鬧翻。

廣告 廣告

曹西平猝逝家人不願「處理後事」！原因曝光「遺體將進行司法相驗」

在母親離世後，曹西平一度開記者會控訴兄弟棄養老父親。（圖／民視新聞資料照）當時曹西平不僅開記者會控訴，甚至還和兄弟們鬧上法院，直到雙親離世，他短暫放棄演藝工作赴泰國生活，直到2010年在病重友人勸說下才重返演藝圈，並在2016辦了人生首場、也是最後一場演唱會《35年的故事-曹西平見面會》。曹西平過去也曾公開表示：「遺產絕對不給任何姓曹的人處理，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子。」並先預立好遺囑。由此可見曹家4兄弟當時是徹底撕破臉，即便過了23年仍讓曹西平無法釋懷。



曹西平猝逝家人不願「處理後事」！原因曝光「遺體將進行司法相驗」

當時曹西平激動擁抱父親。（圖／民視新聞資料照）













原文出處：曹西平猝逝家人不願「處理後事」！原因曝光「遺體將進行司法相驗」

更多民視新聞報導

曹西平月初喊「這一生我做得非常好」 感恩文提6字成告別

曹西平美國房「姪子姪女住」 生前批：你們對得起我嗎？

曹西平猝逝家中！享壽66歲 前天才發文「一切交給老天」成遺言

