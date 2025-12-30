曹西平逝金鐘男星憶「前陣子剛誇我」 10年前合作影片曝

娛樂中心／徐詩詠報導

藝人曹西平傳出於29日晚間在自家離世，享壽66歲，消息曝光後讓演藝圈與粉絲都相當不捨。由於曹西平未婚、無子，平時與乾兒子同住在新北三重，直到乾兒子Jeremy返家後，才發現曹西平猝逝，隨即報案。如今，曾獲得金鐘獎殊榮的藝人派翠克，也回憶起與對方合作的過程，更感謝曹西平願意提攜後輩成長。

派翠克得知曹西平離世消息後，在臉書回憶兩人合作過往，寫下：「10年前的合作表演，彷彿沒有走遠，每年都有人幫我們回顧，再逗笑大家一次。曹大哥是很真實又暖心的前輩，當時表演的前一天突然問我：『派什麼克的，你明天穿我的衣服，我幫你帶，你的醜死了，才不像我！』」



廣告 廣告

曹西平猝逝金鐘男星憶「前陣子誇我1事」！2人10年前合作影片曝光

派翠克發出兩人合照。（圖／翻攝曹西平臉書）

他進一步說，這是第一次有前輩願意這樣幫他，在10年前仍是新人的自己，他永遠記得。派翠克回憶：「每次到校園演講，我都會跟學生提到這件事，也教會了我要好好幫助後輩的道理。您前陣子在臉書誇獎我長大了，也說我是最真實的一位，我真的很感動。我會帶著您教會我的待人處事，持續延續這些力量。」

曹西平猝逝金鐘男星憶「前陣子誇我1事」！2人10年前合作影片曝光

派翠克10年前和曹西平合作。（圖／翻攝綜藝大熱門YT'）





當時兩人在節目中合作的片段也被網友翻出，只見派翠克模仿曹西平在節目中的打扮，盡力干擾對方演唱，雙方在節目中的互動也讓不少粉絲笑歪。派翠克也指出，自己在錄製結束後還向對方道歉：「曹大哥，今天跟你開玩笑不好意思。」曹西平則大方回應：「沒事，你表演得很棒，夠賤，醜八怪。」













原文出處：曹西平猝逝金鐘男星憶「前陣子誇我1事」！2人10年前合作影片曝光

更多民視新聞報導

韓流天王 RAIN「裸肌打碟」畫面瘋傳！一月攻蛋保持「最佳狀態」未開唱先轟動

統神想送兒子出國學英文！選「1國家」網困惑：都是華人…

經典神劇《飛龍在天》重映勾回憶！梁佑南曝「撿包子」慘戲逼哭觀眾

