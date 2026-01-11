曹西平過世享壽66歲家屬設靈堂追思 許效舜到場致哀憶「非常節儉」
【緯來新聞網】資深藝人曹西平於 2025 年12月29日深夜被發現在新北市三重區住處離世，享壽 66 歲。靈堂於今年1月10日正式開放各界悼念，追思會預計於1月27日舉行。藝人許效舜今（11日）特別前往靈堂致哀，受訪時情緒激動，數度哽咽分享與曹西平的往事，許效舜回憶，兩人在後台經常聊天，曹大哥私下生活極其節儉惜物，因為知道他一個人住，常常會主動說「便當我帶走」。
許效舜的曹西平靈堂致哀。（圖／記者許方正攝）
許效舜曾感性對曹大哥表示，從讀書年代就看他在台上充滿能量、能歌善舞，非常嚮往那樣五光十色的演藝風采，兩人也常交流關於泰國的生活點滴，許效舜更特別帶著曹大哥留給他的卡片，感嘆背後有說不完的故事。
談到演藝圈的無常，許效舜提到前幾個月坣娜離世時，腦海就常浮現過去的片段，邊看邊流淚，他哽咽感嘆，藝人真的很辛苦，曹西平用盡全身身段、淋漓盡致地呈現演出後就此謝幕。
許效舜的曹西平靈堂致哀。（圖／記者許方正攝）
此外，兩人緣分深厚，許效舜當兵時其家人與曹西平親屬在同單位，這兩年兩人也常在節目中碰面，相處如同家人，許效舜最後表示萬般不捨，誠摯祝福曹大哥能去到他想去的地方，一生傳奇就此落幕。
