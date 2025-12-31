曹西平過世！黃安嘆「又有老友走了」 如能穿越時空想提醒1事

資深藝人曹西平29在三重家中猝逝，享壽66歲。(圖／黃柏榮攝)

資深藝人曹西平29日被發現在三重家中猝逝，享壽66歲，目前由乾兒子Jeremy全權處理後事，三哥曹南平表示會趕緊返台，並跟相關友人取得聯繫，希望能從旁協助，藝人黃安得知曹西平死訊後，在微博發文悼念，接著表示倘若能穿越時空，想要回去告知曹西平一件事。

黃安得知曹西平死訊後，在微博發文悼念：「又有一位老友去世了」，簡短一句話道出內心的不捨，接著回憶起印象中與曹西平的互動，「有那麼一段時間，他是我主持節目的特邀嘉賓，私底下我跟他年齡相近，所以很多理念相同，我倆很多話聊，接著透露曹西平1997年到家中作客，還一同錄製賀歲節目，可見兩人交情匪淺。

廣告 廣告

黃安透露與曹西平過去交情。(圖／ 連慧玲攝)

黃安透露要是能夠穿越時空回到過去，絕對會去告知曹西平：「西平，你28年後，2025年12月你就會死」，倘若這件事情成真，相信他的人生一定會有不同的過法。對此，網友紛紛留言：「特立獨行的一個人，一路好走」、「還這麼年輕」、「曹大哥好走，阿彌陀佛」、「你一句話點醒我要怎麼過生活，不是只說就好」。

曹西平乾兒子Jeremy跟警方透露，回國返家時，看到曹西平倒臥寢室內，當時已無生命跡象，雖然確切死因未出爐，不過曹西平生前罹患高血壓，由於沒有前往就醫，懷疑可能是造成致命的原因，另外，他也在臉書發文指出：「四哥是睡著走的，無病無痛」。

黃安對於曹西平驟世感到不捨。(圖／黃安微博)

更多中時新聞網報導

堂本光一報喜 傳娶戀12年佐藤惠美

《阿凡達3》賣破170億 登耶誕票房冠軍

情誼不能用「蹭」定義 嘻小瓜為周子瑜驕傲