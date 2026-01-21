曹西平過世3週！乾兒子悲嘆「感覺轉頭四哥還在」 紀念會將發象徵1物

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平去年底過世，享壽66歲。將於1月27日舉辦追思會，乾兒子小俊今（21）日公開追思會細節，坦言至今仍無法接受四哥離世的事實，情緒哽咽表示：「每天醒來，我都覺得這一切好像是假的，好像只要我轉過頭，四哥還是在那裡。」

小俊透露，四哥過去總叮嚀他生活細節，「唸著我要記得吃飯、衣服多穿點、有沒有睡飽，或是在廚房切他最拿手的涼拌小黃瓜」，這些日常畫面如今成了最深的思念。他坦言：「直到現在，我還是覺得這一切很不真實。」對於是否舉辦追思會，小俊其實內心曾十分掙扎，因為曹西平生前曾說過「人走了就走了，安安靜靜的就好」，讓他一度懷疑這樣的安排是否違背四哥心願。但最終，他想起曹西平曾說過的一句話：「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度，無論如何，都要璀璨到最後一刻。」

曹西平身上都會帶著哨子，乾兒子決定把哨子當成紀念小物。（圖／曹西平臉書）

也因此家屬決定不辦傳統喪禮，而是替曹西平舉辦一場象徵「最後演唱會」的追思會，命名為《率真・謝幕》，小俊形容：「這不是告別，是四哥最後的安可。」追思會將於2026年1月27日上午10時於台北市立懷愛館景明廳舉行，小俊誠摯邀請所有曾被曹西平陪伴、帶來歡笑或在直播中獲得安慰的粉絲參與，「請大家不要穿得太嚴肅，四哥喜歡熱鬧、喜歡漂亮，就像來看他的演唱會一樣。」

現場也特別準備紀念哨子送給到場民眾，小俊說：「我們希望用這最後的喧譁與燦爛，送四哥開開心心地回到天上的家，去和曹爸爸、曹媽媽團聚。」談到未來，小俊也承諾會延續曹西平留下的精神與愛，「我會帶著四哥留下來的愛與精神，繼續守護『Jeremy穿洞日常』，把這份真心相伴延續下去。」

