曹西平遺囑寫「財產全留乾兒子」仍不保險 律師揭1招讓兄弟沒得拿

資深藝人曹西平29日深夜在家中猝逝，享壽66歲，而他生前已找律師立好遺囑，希望將財產留給真正陪伴、照顧他的乾兒子Jeremy。對此，律師劉韋廷指出，如果想避免關係不佳的兄弟姊妹分走遺產，必須符合《民法》規定「喪失繼承權」的法定事由，確定他們不再具備繼承人身分，也就不能請求「特留分」了。

據了解，曹西平未婚單身無子，父母也已離世，且與四名兄弟關係不睦，而真正和他關係最親、情同父子的人，是同住多年的乾兒子吳姓男子Jeremy。曹西平生前也曾在節目上放話，表示財產不會留給曹家人，並會立下遺囑，將財產給照顧自己的乾兒子。

針對遺產問題，劉韋廷在臉書粉專發文表示，目前乾兒子Jeremy已取得曹西平的家屬授權，全權處理後續喪禮事務，而這讓他忍不住感到鼻酸，「最先趕到現場陪他走最後一段的人，往往不是『法律上的那個人』，而是『心裡最放不下的人』。」

劉韋廷指出，能不能處理後事，跟能不能拿到遺產，是兩條不同的路，如果乾兒子沒有被收養，通常不是法定繼承人，要拿到財產主要是靠遺囑的「遺贈」。

劉韋廷直言，就算遺囑寫「全部留給乾兒子」，如果曹西平沒有配偶、子女、父母，而兄弟姊妹仍在，兄弟姊妹依法仍可能主張「特留分」，要求把被侵害的份額扣回來，「白話說：遺囑可以把愛寫進去，但特留分會把某些人『硬是留在名單上』。」

劉韋廷也提到，如果要讓兄弟姊妹無法繼承遺產或無法取得「特留分」，必須符合《民法》1145條規定的「喪失繼承權」的法定事由，例如對被繼承人有「重大虐待或侮辱」，且被繼承人曾表示其不得繼承；另外像詐欺、脅迫干預遺囑、偽造湮滅遺囑等，也都有明確要件。

劉韋廷說，一旦喪失繼承權，他們就不再具備繼承人身分，既然不是繼承人，當然連「特留分」都不能請求；所以曹大哥若要在法律上防範，應該在遺囑當中特別記載，這些兄弟姐妹因為有違反《民法》相關規定、足以「喪失繼承權」的事由，因此不能擔任繼承人。

劉韋廷提醒，也可以考慮透過保險來做長期的生前規劃，如果將財產轉化為保險金，曹大哥名下就不會留下遺產，而保險可以直接指定受益人，由乾兒子來領取，這在法律上面是合法的，同時也能有效避免「特留分」所帶來的紛爭。

