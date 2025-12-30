曹西平遺囑曝光！財產全留給他 生前無子、4兄弟決裂成遺憾

（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平於12月29日晚間驚傳在家中離世，享壽66歲，消息震撼演藝圈。據了解，他生前未婚無子，與四位親兄弟多年疏遠、關係緊張，因此早早便在律師協助下預立遺囑，明確表示將名下所有財產與積蓄，全數留給長年照顧他起居、陪伴左右的乾兒子。

隨著他的驟然離世，過往與家人之間的恩怨也再度浮上檯面。曹西平多年前曾因父母遺產問題與手足反目，甚至遭誣指侵佔父親名下五棟房產。他曾在節目《震震有詞》中悲憤表示：「我是拿錢回去的人，怎麼變成我在爭遺產？」

他透露，當年父親名下多處房產皆被銀行抵押，現金早已轉至海外，而每棟房子都有負債。他回憶起那段日子，銀行利率高達12%，每月光是貸款就要繳14萬9千元，但兄弟們全數拒絕分攤，他只好獨自扛下所有債務。「壓力大到我整片圓形禿、晚上都睡不著！」

更讓他難以釋懷的，是父親晚年孤獨就醫的情景。當時年邁的父親長期一人赴醫院看診，後期病重送進急診室，醫師詢問是否要急救時，他在現場陷入天人交戰。談起那段經歷，曹西平一度哽咽落淚：「家人沒有人出面幫忙，爸爸走後我一手處理喪事，結果多年來沒得到一句謝謝，還被誣陷在爭遺產。」

面對家族紛爭，曹西平早在節目中明確表態，自己已與曹家成員不再往來，也不願讓他們再介入往後事務：「我已經立好遺囑，遺產會全部留給一直在身邊照顧我的乾兒子。」

當時節目律師也提醒，依照《民法》規定，手足仍屬法定繼承人，依法享有「特留分」。不過，若遺囑中明確記載繼承人曾對被繼承人有重大侮辱、虐待或重大背信等情節，法院有權剝奪其繼承資格。曹西平因此特別委託律師嚴格擬定條文，確保遺願能完全照自身意願執行。

