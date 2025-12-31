曹西平遺囑「財產全留乾兒子」不保險 律師揭1招讓兄弟「全沒份」

娛樂中心／施郁韻報導

66歲資深藝人曹西平猝逝，生前與4名手足決裂，曾放話「絕對不會讓姓曹的」拿走他遺產中任何一毛錢，他生前就表達想將遺產留給乾兒子Jeremy。對此，律師劉韋廷指出，想避免兄弟姊妹分遺產，須符合《民法》規定「喪失繼承權」的法定事由，確定他們不再具備繼承人身分，就不能請求「特留分」。

據悉，曹西平單身無子，生前未婚、父母已離世，與4名兄弟關係不佳，與他關係最親的人，是同住多年的乾兒子Jeremy。

面對遺產問題，劉韋廷在臉書發文表示，曹西平遺體送往板橋殯儀館冰存，12月30日下午檢察官前往相驗。在龍千玉居中協調下，乾兒子Jeremy取得授權，全權處理後續喪禮事務，劉韋廷鼻酸直言，「最先趕到現場陪他走最後一段的人，往往不是『法律上的那個人』，而是『心裡最放不下的人』。不過能不能處理後事，跟能不能拿到遺產，是兩條不同的路。」

劉韋廷分析，若乾兒子沒有被收養，通常不是法定繼承人；他要拿到財產，主要靠遺囑的「遺贈」。問題是就算遺囑寫「全部留給乾兒子」，如果曹西平沒有配偶、子女、父母，而兄弟姊妹仍在，兄弟姊妹依法仍可能主張「特留分」，要求把被侵害的份額扣回來。「遺囑可以把愛寫進去，但特留分會把某些人『硬是留在名單上』。」

劉韋廷表示，若要讓兄弟姊妹無法繼承遺產或無法取得特留分，必須符合民法1145條規定的「喪失繼承權」的法定事由，例如對被繼承人有重大虐待或侮辱，且被繼承人曾表示其不得繼承；另外像詐欺、脅迫干預遺囑、偽造湮滅遺囑等，也都有明確要件。

劉韋廷提到，若喪失繼承權，他們就不再具備繼承人身分，既然不是繼承人，連「特留分」也不能請求；因此曹西平應在遺囑當中特別記載，這些兄弟姐妹因為有違反《民法》相關規定、足以「喪失繼承權」的事由，不能擔任繼承人。

劉韋廷提醒，也能透過保險做長期的生前規劃，若將財產轉化為保險金，曹西平名下就不會留遺產，保險可以指定受益人，由乾兒子領取，在法律上面是合法的，也有效避免「特留分」所產生的紛爭。

