曹西平遺囑「財產全留乾兒子」律師揭1招讓兄弟「全沒份」

資深藝人曹西平29日在睡夢中離世，享壽66歲。據乾兒子Jeremy向警方表示，曹西平生前患有高血壓卻未就醫，懷疑是致命原因。心臟科醫師劉中平證實，高血壓確實可能引發腦出血和主動脈剝離，造成猝死風險。

曹西平單身無子，父母已離世，與4名兄弟關係不睦，生前最親近的人是同住多年的乾兒子Jeremy。然而在法律層面，Jeremy僅是外人身分，毫無繼承權。律師王至德分析，若無遺囑，4名兄弟將平分所有遺產；即使有遺囑，依據特留分規定，每位兄弟仍可獲得12分之1遺產。

律師林智群指出，曹西平三個兄弟不願出面處理遺體，卻可繼承全部遺產，就算立有遺囑，仍可拿走三分之一。此案引發網友熱議，認為特留分制度不合時宜，質疑是在懲罰單身者。林智群表示，特留分制度原是為保障女性繼承權，避免重男輕女，但兄弟姊妹部分確實應該修改。

王至德提出兩種避開特留分的方法：一是生前將財產移轉，但需負擔高額稅賦；二是證明繼承人對被繼承人有重大侮辱情事，使其喪失繼承權。目前刪除兄弟姊妹特留分的法案已擬定，但尚未完成修法程序。

曹西平離世消息傳出後，演藝圈好友紛紛悼念。歌壇天后黃鶯鶯31日晚間發文：「圈內難得的直率與真心。曹西平，一路好走。」曹西平生前曾在2019年公開力挺黃鶯鶯，盛讚她是最早的空靈歌星，對外界批評她是錄音室歌手的說法感到不平，認為她的經典作品《雲河》是空靈系歌曲代表作。

此案凸顯現行繼承法與民眾期待的落差，特留分制度是否應與時俱進，成為社會關注焦點。

