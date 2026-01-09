曹西平遺照不只選一張！動態方式持續變換 靈堂走狂野風開放追思兩週

記者鄭尹翔／台北報導

藝人曹西平上月29日猝逝，享壽66歲，消息震驚演藝圈。離世第12天，家屬於今（9日）正式公布後事安排，同步曝光靈堂設計與遺照內容，讓外界得以一窺曹西平最後的身影，也為這位舞台生命力極強的藝人送上最深切的告別。

曹西平遺照曝光。（圖／冬瓜行旅提供）

曹西平靈堂明天開放。（圖／冬瓜行旅提供）

曹西平靈堂已設立完成，將於1月10日至26日開放弔唁。靈堂整體視覺以曹西平歷年經典專輯名稱作為核心元素，遺照中的他神情堅定而溫暖，彷彿仍站在熟悉的舞台上，延續他對表演與音樂的熱情。家屬表示，希望透過這樣的設計，讓前來追思的親友與粉絲，回望曹西平一路走來的精彩人生。

廣告 廣告

家屬在聲明中提到，曹西平一生個性鮮明，活潑奔放、待人真誠，對演藝事業始終抱持高度熱情。因此靈堂視覺特別選用〈狂熱〉、〈野性的青春〉等代表性作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出，也呈現他燃燒自我、全力以赴的藝術精神。

至於告別式安排，追思會將於1月27日上午10點30分，在臺北市懷愛館（景行樓）舉行。家屬期盼，這場告別不只是哀悼，更是一場向曹西平演藝人生致敬的溫柔回望，邀請所有曾被他音樂與舞台魅力感動的人，一同送他最後一程。

更多三立新聞網報導

蕭煌奇曬婚戒宣布結婚！甜說請大家祝福我們 戶政事務所完成登記

蔡依林提告梁曉珺是誰？真實身份遭起底 消失演藝圈8年曾移民澳洲

72歲陳盈潔驚傳病逝！好友許常德回應了 保外就醫2年屢傳烏龍死訊

大咖歌王猝逝郵輪上！最後身影惹人鼻酸 愛女悲痛訴說無法完成的遺憾

