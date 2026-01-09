曹西平遺照曝光 靈堂明起開放弔唁

曹西平靈堂明起至26日開放弔唁。冬瓜行旅提供



曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，後事由乾兒子小俊與治喪委員會負責，今（1╱9）公布靈堂設置在冬瓜行旅板橋會館，遺照選用多張照片動態變換，明起至26日每天下午2點到5點開放弔唁。

而曹西平三哥代表家屬，專程自澳洲返台處理相關法律程序與死因釐清，治喪委員會表示靈堂已設立完成，「整體設計以曹大哥歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力」。

曹西平靈堂放置多件生前舞台戰袍。冬瓜行旅提供

由於曹西平一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠，治喪委員會表示為致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 〈狂熱〉、〈野性的青春〉等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。

另外，治喪委員會表示為緬懷曹西平生平點滴，追思會將於1 月 27 日上午10點30分在台北市懷愛館景行樓景明廳舉行，並懇辭花籃與奠儀，期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴他走完人生最後一程。

