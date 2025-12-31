曹西平遺產不想分兄弟！律師揭乾兒子逆轉關鍵：可排除特留分

【緯來新聞網】資深藝人曹西平29日晚間猝逝，享壽66歲，讓大批粉絲及好友心痛不已。由於他生前與4個親兄弟鬧翻，更放話「我的錢絕不讓姓曹的人碰！」然而，礙於特留分規定，家人仍保有繼承權，對此「巴毛律師」陳宇安給出建議，有機會讓兄弟特留分遺產取消。

曹西平生前與4個親兄弟鬧翻，多次表示「我的錢絕不讓姓曹的人碰」。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平生前與4個兄弟感情不睦，甚至多次表示「一毛錢都不留給姓曹」並表態希望將名下財產留給陪伴自己多年的乾兒子Jeremy。然而，雙方並未完成法律上的收養程序，以致於乾兒子在現行法規中，並不具備繼承身分，假如曹西平有立下遺囑，因為特留分的規定，兄弟仍可以分得遺產。



陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文指出，根據民法第1145條第1項第5款，對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者，喪失其繼承權。由於重大侮辱或虐待的範圍其實很寬，乾兒子或許可以用這一條主張手足喪失繼承權。



陳宇安說明，這個「表示」沒有一定要寫在遺囑裡面，只要能證實曾經有表示過，曹西平只要有在節目上講過他的手足怎麼對待他，他不要讓他們繼承遺產

就是「表示」，因此建議乾兒子去找節目是否有相關片段，「曹大哥曾經帶給我們這麼多快樂，希望一切都能圓滿結束」。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

王柏傑唱KTV才被揍！今又酒駕擦撞遊覽車遭逮捕

官方活動獎金搶破頭！薛仕凌帥捐10萬 局長看不下去「開金口」