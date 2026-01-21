曹西平遺產傳早布局！ 三重千萬宅2年前低價過戶 乾兒子成最大受益人





資深藝人曹西平去年底辭世，享年66歲，生前多次公開表態「一毛錢不留給姓曹」，遺產全留給乾兒子吳姓男子Jeremy。根據最新不動產交易紀錄顯示，曹西平早在過世前2年，就已將名下最重要的不動產低價過戶，等同提前完成遺產布局，展現對乾兒子的高度信任與照顧。

曹西平終生未婚、無子女，與手足多年失和，唯一長期同住、相互扶持的親人，正是無血緣關係的乾兒子Jeremy。曹西平生前不僅多次在節目上談及兩人情誼，還出資協助對方創業開設穿耳店，並公開表示，身後財產不會留給曹家人。

根據《ETToday》報導，曹西平2012年以1720萬元購入新北市三重一處社區大樓，權狀約48坪，屋齡約15年。值得注意的是，該屋在2023年11月以1800萬元售出，買方為一名「吳姓自然人」，交易註記為「關係人交易」，價格幾乎平轉，明顯低於當時市場行情。房產專家指出，這類近乎無增值的移轉，具有「贈與式交易」性質，顯示曹西平有意提前將資產交付給指定對象。

消息指出，該吳姓買方正登記居住於該戶，並有申辦貸款，身分高度符合乾兒子Jeremy。外界解讀，曹西平此舉不僅避免日後遺產爭議，也有效降低手足主張民法「特留分」的空間，堪稱「超前部署」。

由於曹西平未依法收養乾兒子，法律上仍可能出現繼承爭議，但最具價值的不動產已提前完成移轉，實質財產歸屬已相當明確。專家認為，這起案例也提醒民眾，若有特殊繼承安排，及早規劃與合法移轉，才能確保身後心願真正落實。

