曹西平遺產全留乾兒子？律師揭「特留分」恐成阻礙：這招才是唯一解法

資深藝人曹西平今天驚傳在家中猝逝，享壽66歲。由於曹西平生前與兄弟關係決裂，曾公開表示「我的錢絕不讓姓曹的人碰」，並立下遺囑打算將全部遺產留給平時照顧他的乾兒子。對此律師郭昕澈指出，民法中的「特留分」制度是當事人想任意分配遺產的最大阻礙，但若曹西平生前有做一件事，這題就不難解。

針對曹西平想將遺產全數留給乾兒子的心願，律師指出，這取決於雙方是否存在法律上的血緣或收養關係。「如果曹西平在生前已經完成法律程序，將乾兒子正式收養入戶，那麼這位乾兒子就是他法律上的遺產第一順位繼承人，可以依法繼承曹西平全部遺產，且完全不需要與曹家的兄弟姊妹分配。」

不過，若雙方僅為口頭上的「乾親」關係而無正式收養，乾兒子在法律上僅屬受遺贈人。若曹西平沒有配偶，也無前一、二順位的直系血親卑親屬、父母，那麼第三順位的兄弟姊妹便是法定繼承人，乾兒子想遵從曹西平遺願獨佔遺產，恐將面臨法律挑戰。

郭昕澈律師表示，台灣法律中的「特留分」制度，一直是遺產全數留給特定對象的最大阻礙，常有爭議，因此最近也出現修法呼聲。

她指出，根據現行法律規定，兄弟姊妹的特留分是其「應繼分」的三分之一，亦即在曹西平沒有其他優先繼承人的情況下，其全部遺產總額的三分之一必須留給4位兄弟平分。換言之，即便遺囑寫明要將100%遺產全部給乾兒子，兄弟姊妹依法仍可透過訴訟主張權利，要求拿回那三分之一的特留分。

針對如何讓討厭的繼承人「一分錢都拿不到」，坊間流傳只要在遺囑中載明繼承人曾有「重大侮辱或虐待」即可剝奪其繼承權。但律師對此持保留態度，認為這在實務上極難達成。

郭昕澈認為，要構成喪失繼承權的「重大侮辱」，通常需要極為嚴重的程度，單純的吵架或不扶養父親未必能成立。

律師建議，若要確保遺囑順利執行，較穩健的做法是在生前完成收養程序。若未收養，乾兒子至少能依遺囑拿到三分之二的遺產（扣除特留分後的部分），且應在遺囑中明確分配各項財產的歸屬，以避免日後在遺產分割訴訟中，為了房子或現金如何折算價值而陷入長期紛爭。



