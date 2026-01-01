曹西平遺產全給乾兒子難如願 名嘴發聲「廢兄弟姐妹特留份」

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平上個月29日驟逝，享壽66歲，生前未婚無子、與家中親兄弟多年不往來，曾透露已找律師預立遺囑，打算將名下財產與積蓄留給長期照顧他起居乾兒子，然而恐因現行《民法》難以實行，時代力量黨主席王婉諭公開表態，支持廢除遺囑中「兄弟姊妹特留分」，電視名嘴、資深媒體人姚惠珍也贊同。

姚惠珍在臉書發文表示支持「廢除兄弟姐妹特留份」修法，盼能終止惡法侵害單身者自主決定後事遺產處份的權益，認為違反死者遺願的惡法應廢止，「讓單身者決定自己的遺體遺產，不論死生都是自由的。」

廣告 廣告

而王婉諭也指出曹西平過去曾多次提到，父親晚年主要由他1人照顧，房貸也是他獨自承擔，手足卻幾乎沒有出現；更讓他難以承受的，是在一切結束之後，反而迎來質疑與指責，最終讓他選擇與家人幾乎斷絕往來，「這些家庭裡的真相，外人無從置喙。且逝者已逝，真相也未必能被我們完整理解。但是，我們至少應該要尊重逝者意願。」

王婉諭表示，曹西平這幾年日常生活多由乾兒子陪伴、照料，他曾說過與乾兒子雖然沒有血緣關係，但對方「比親生兄弟更像家人」，也曾清楚表達倘若自己離世，遺產不希望交由親屬處理，而是想立下遺囑，留給平時真正照顧、陪伴他的乾兒子，「我不知道他最後有沒有來得及這麼做。不過，真正的問題是，在台灣的現行制度下，即使立了遺囑，這份心意仍可能在最後一刻被『血緣』推翻。」

相關新聞：曹西平遺產全給乾兒子恐難如願 王婉諭：支持廢除「兄弟姊妹特留分」

【看原文連結】

更多自由時報報導

（影音）狄鶯逼問「你是GAY嗎？」 曹西平直球對決

曹西平睡夢中過世 乾兒子曝1隱疾....疑為死因

網友質疑曹西平猝逝不到一天冒屍斑？ 真實情況曝光

我本來很討厭曹西平！ 苦苓打破沉默認錯道歉

