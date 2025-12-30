曹西平遺產全給他！乾兒子Jeremy是誰？ 昔淚崩告白：感謝陪我人生最後一哩路

曹西平曾在節目中感謝乾兒子Jeremy陪他走完人生最後一哩路。（翻攝自YouTube 11點熱吵店）

66歲藝人曹西平驚傳在新北三重的家中猝逝，讓演藝圈好友們相當震驚。發現他遺體的與他同住的吳姓「乾兒子」Jeremy，在傳出曹家人不願出面的消息後，Jeremy也直接喊話會負責處理的後事。事實上，曹西平曾公開表示，他的遺產會全部留給乾兒子，他之前也曾上節目吐露和Jeremy一起住的背後故事，更感謝他「陪我走過人生最後一哩路」。

綜合媒體報導，Jeremy昨（29日）間出國回到和曹西平一起住的三重住處時，發現曹已沒有生命跡象，遺體出現屍斑與僵硬情形，連忙報案。據悉，由於曹西平和手足決裂，曹家人似乎不願出面處理後事，Jeremy透過臉書發文，希望曹的親屬將後事全權交給他處理，「因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事」。

曹西平為何與手足決裂？遺產全給乾兒子？

曹西平未婚無子，也和其他4個兄弟沒有往來，他曾上節目《震震有詞》透露，他和手足因為父母的遺產債務問題而決裂，當時他獨自償還每個月將近15萬的貸款，其他人不願分擔，他壓力大到失眠、掉髮；父親晚年病重也是他在照顧，病危時是否急救也讓他天人交戰，怎料在父親走後，竟被兄弟指控爭奪遺產、對簿公堂。

曹西平氣得表示，他未來的遺產不會讓「姓曹的人」碰，更找律師預立遺囑，要把名下財產積蓄全部留給長期照顧他生活、視如己出的乾兒子Jeremy。

曹西平將乾兒子Jeremy視如己出。（翻攝自YouTube 11點熱吵店）

Jeremy是誰？悲慘故事曝光

34歲的Jeremy雖和曹西平沒有血緣關係，但雙方感情十分緊密。據報，當年Jeremy是由曹西平助理阿凱帶進公司，後阿凱生病過世，交代Jeremy要好好照顧曹西平。近幾年曹西平還以Jeremy的名字投資開「穿刺專門店」，自己也經常到店裡現身拉抬人氣。

曹西平以Jeremy的名字投資他開穿刺專門店，他自己也時常現身店裡。（翻攝自曹西平臉書）

Jeremy也有一段悲慘經歷，他的母親和哥哥7年前說要去嘉義後失聯，沒想到報案10天後竟被發現在台東的飯店內身亡，現場留有遺書，但未說明輕生原因。當時曹西平還發文幫Jermey抱不平，批警方動作太慢、找到人已經來不及，更指Jeremy的哥哥曾對家人使用暴力，懷疑是哥哥控制媽媽的行動。

2人為何同住？ Jeremy感性告白逼哭曹西平

Jeremy 5年前曾在《11點熱吵店》透過VCR分享和曹西平的生活，儘管曹西平在螢幕前看似砲火猛烈，但其實私下相當暖心，例如看到外頭颳風下雨，就會拿錢給Jeremy和他女友讓他們搭計程車、比較安全；他女友喜歡吃家常菜，曹西平就會自己去買菜下廚、讓他們帶便當去公司，曹西平甚至包辦家裡所有洗碗、洗衣服的工作，不讓他們處理。Jeremy感性喊話，希望曹西平不要受酸民影響：「你還有我們，所以曹大哥，我愛你，加油！」

Jeremy上節目對曹西平感性告白。（翻攝自YouTube 11點熱吵店）

曹西平看了忍不住淚灑攝影棚。前幾年他曾在泰國昏迷3天後，擔心世事難料，自己家裡會不會發生什麼意外，也看到有些沒結婚獨居的朋友突然這樣走了，讓他很害怕，因此他希望Jeremy和女友搬過來和他一起住。他不僅把Jeremy當親兒子照顧，也把他女友當成兒媳婦。雖然家事他都一手包辦，但每天起床可以看到家裡有人「我還滿開心的」，也感謝這些8年級的孩子願意跟他這個4年級的一起住，「而且我當時是沒有錢的！」

曹西平很感謝Jeremy和他女友，因此交代他們等他過世後，後事讓他們簡單處理就可以：「我很謝謝你們兩位陪我度過人生最後的一哩路」。

