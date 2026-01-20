曹西平遺產去向曝光 傳已提前將房「用便宜價賣乾兒子」

傳曹西平已超前部屬將房子低價賣給乾兒子。（圖／中時資料照／粘耿豪攝；張鎧乙攝）

資深藝人曹西平上月29日驚傳在三重住宅過世，享壽66歲，他生前與乾兒子Jeremy情同親生父子，生前表示不希望未來遺產分給任何姓曹的家人。今(20日)媒體報導，曹西平早在2年前就超前部屬，將所住的48坪三重住所已低價轉賣給一位吳男，而這吳男就是Jeremy。

據《ETtoday房產雲》報導，曹西平生前住在三重一間權狀48.4坪的房子，擁有1車位，屋齡15年，2012年他以1720萬元買下，2023年11月他將該房賣出給一位吳姓自然人，採「關係人交易」模式，該男的住所也登記在同一個地點，推估買家身分應該就是Jeremy，可見曹西平生前的遠見和體貼。

曹西平曾透露遺產不願意分給親兄弟的原因，是多年前他和兄弟之間為了撫養爸爸的事情鬧翻，他生前在節目上表示想過要立遺囑，「要啊，我才要咧，我絕對不會讓我們姓曹的拿到1毛錢，絕對不可能」，並進一步說自己覺得欣慰的是爸爸還活著的時候曾出來開記者會說：「我就只有一個兒子，叫西平，就夠了」，讓他覺得孝順不是應該要拿出來講的。

曹西平更指出，手足分裂的主因是他們都結婚、生了小孩、出國發展後，好像都變了個人，讓曹西平傻眼覺得完全認不出這就是相處多年、一起長大的家人，然後還一直對外模糊焦點，說他們是為了爭財產；他更內心受創批評兄弟之間不感謝他照顧父親就算了，還把罪名都安在他身上，「雖然很多年了，但我心裡還是很不舒服」，並斬釘截鐵回應：「只要是姓曹的，跟我一點關係都沒有，我都全當他們都死了」。

