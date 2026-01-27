曹西平遺產安排內幕曝！律師點「這人」超關鍵

娛樂中心／綜合報導

資深男星曹西平2025年12月29日在三重住處猝逝，享壽66歲。曹大哥的追思會於今（27）日以「最後演唱會」方式舉辦，演藝圈不少好友都前來送他最後一程。實際上，自曹西平離開後，有關他的生前遺產終究歸誰所有，連日來已引發不少討論。對此，資深媒體人許聖梅日前就在節目中提及曹大哥的遺產安排內幕；此外，有律師指出曹西平給了大家一個啟示，提醒除了要寫遺囑外，其中寫清楚「這人」也十分重要。

曹西平猝逝的消息震驚各界，由於其終生未婚且膝下無子，再加上他生前與家中共3位哥哥以及1位弟弟的關係不睦，使其身後遺產流向備受關注；而此事連帶也讓有關「法定應繼分」及「特留分」制度的話題掀起討論。據了解，曹西平生前與其他親人關係不和睦，還曾公開表態「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」。

高人指點曹西平 生前平轉1800萬房產

而日前更有消息傳出，曹西平早在2023年11月，就將他於2012年以1720萬元購入、位於三重某社區大樓的房產，以1800萬元出售給一名「吳姓自然人」，交易備註為「關係人交易」，價格幾乎平轉，外界研判買方就是Jeremy。對此，資深媒體人許聖梅日前登上節目《命運好好玩》提及有關曹西平的遺產安排內幕時表示，若房產沒有提起賣給Jeremy，依照特留分規定，將留給曹西平的「3兄1弟」。

曹西平「遺產不留曹家人」實情反轉？

許聖梅強調，並不確定曹西平是否留有遺囑，「但目前看來是沒有」。接著提到她認為曹西平早在兩年前就做了這個動作「可能是諮詢過律師」，而此舉也讓曹大哥達成了意願。值得一提的是，主持人何篤霖在節目上還特別對「曹西平遺產不留曹家人」的說法作解釋，他提到「曹西平前半生所有的資產都給了媽媽，也都分給了大家」，而所謂「不給曹家人」是針對他人生最後這一段的這棟房子。

律師揭點關鍵 「遺囑執行人」超重要

此外，律師蘇家宏也藉由曹西平的案例提醒單身頂客族，在規劃身後事時要記得提前寫好「遺囑執行人」。蘇律師表示若事先寫好，遺囑執行人就有主動權，「在後事辦完、報稅報完後，就可以直接拿到財產」。至於特留分問題，蘇律師強調「是兄弟姐妹要爭取才有特留分」，換而言之，若手足不出面爭遺產，遺囑執行人就可以直接拿到遺產。

原文出處：傳曹西平1800萬房產平轉乾兒子！她揭「遺產安排內幕」律師曝1人超重要

