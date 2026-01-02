曹西平遺產將遭兄弟分走！吳宗憲推廢除「手足特留分」：別讓遺願變遺憾

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

資深藝人曹西平近日在家中猝逝，享壽66歲。他生前預立遺囑，表明名下財產與積蓄將全數留給乾兒子，但法律規定手足仍可主張「特留分」。對此，國民黨立委吳宗憲表示，他會堅持推動廢除「兄弟姊妹特留分」。

曹西平生前與乾兒子Jeremy關係極為親近，長年相互陪伴、照料彼此，反而是與親兄弟多年不相往來，曹西平還曾放話：「我的遺產，絕對不會留給姓曹的！」表示自己的積蓄將全部留給照顧他、陪伴他的乾兒子，但吳宗憲表示，在現行法律下，此舉卻可能無法完全實現。

吳宗憲指出，即使曹西平立了遺囑，久未聯絡的手足依然可以跳出來主張「特留分」，強制分走一部分遺產。這也是為什麼他堅持要推動廢除「兄弟姊妹特留分」，他認為遺產應該留給真正愛你、照顧你的人，而不是只有血緣卻沒有感情的人。

吳宗憲進一步說明，在沒立遺囑的情況下，兄弟姊妹照樣是繼承人，如果沒有子女父母，財產一樣由兄弟姊妹繼承，一毛錢都不會少。但如果是在有立遺囑的情況下，如果當事人明確說要給照顧他的乾兒子或其他人，那法律就該百分百尊重，兄弟姊妹不能再跳出來討「特留分」。

吳宗憲強調，他推動修法，不是要消滅親情，而是要保護真正的親情。「讓每一份遺囑，都能完整代表逝者的心意；讓每一份照顧與陪伴，都能得到應有的尊重。」

