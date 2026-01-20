曹西平遺產已部署！三重房2年前「便宜價」賣乾兒子

【緯來新聞網】資深藝人曹西平去年12月29日辭世，享壽66歲，他生前因兄弟爭產又棄養父親，與4個親兄弟撕破臉，曾放話遺產「絕不讓姓曹的人碰！」希望留給乾兒子Jeremy。而他也早就超前部署，生前居住的房子2年前就透過「關係人交易」賣給乾兒子，交易金額低於行情，專家分析這就是「贈與式交易」。

曹西平曾放話，遺產決不讓姓曹的人碰。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

曹西平一生未娶，沒有子女，生前就已安排好身後事，他曾多次在節目上透露，自己最落魄的時候，親兄弟從不關心，還棄養年邁的父親，讓他難以接受，反而是毫無血緣關係的乾兒子Jeremy守在身邊。



因此，曹西平已規劃好遺產，表明不留給姓曹的人處理，並決定立好遺囑，全留給平時照顧他的乾兒子Jeremy，甚至在生前斥資幫忙開設2家穿耳店。

廣告 廣告

曹西平早在2年期，就透過「關係人交易」把房子賣給乾兒子。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

據《ETtoday新聞雲》報導，曹西平生前住在三重一處社區大樓，2012年以1720萬元購入，他在2023年11月以1800萬元用「關係人交易」模式賣給一位吳姓自然人，金額幾乎是平轉，而這名吳姓男子也登記在該處，研判就是曹西平的乾兒子Jeremy。



對此，住商不動產三重國小捷運加盟店協理葉治傑指出，買賣交易比起直接贈與，在稅賦上比較划算。另外，曹西平在2016年1月1日以前購入，屬於舊制，不需繳納房地合一稅，而是走財產交易所得，這筆交易不需刻意把價格做低，應該就是曹西平想照料乾兒子吳男。



至於為何不賣更便宜？曹西平讓乾兒子以買賣取得，可以獲得更好的貸款條件，若成交金額太低，可能影響債務或授信金額，而且未來吳男在賣房的時候，需繳納房地合一稅，假若成本太低，就會被課徵較重的稅，這筆「贈與式」交易顯示曹西平的貼心。

更多緯來新聞網報導

GD確定11/1、11/2登台北大巨蛋！搶票時間、座位圖不斷更新

杜德偉《鍾愛一生》萬人大合唱 7歲愛子上台飆高音