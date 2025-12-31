曹西平遺產怎麼分？律師解密「特留分免給法」 4兄弟一毛都沒份

（生活中心／綜合報導）資深藝人曹西平29日深夜驚傳猝逝，享壽66歲。據了解，他生前未婚無子，又與四名親兄弟多年失和、形同陌路，因而在律師見證下預立遺囑，計畫將名下所有財產與積蓄，全數留給長期照顧與陪伴他的乾兒子 Jeremy。消息曝光後，引發外界熱議「親兄弟是否仍能依法分產」。對此，律師劉韋廷指出，若要讓兄弟姊妹完全喪失繼承權或特留分，必須符合《民法》規定的「喪失繼承權」事由，否則遺囑仍可能遭部分撤回。

劉韋廷在臉書指出，曹西平的父母早逝，加上未婚、無子女、無直系繼承人，因此法定繼承順位將直接落在兄弟姊妹身上。若其乾兒子未經收養程序，並不具備繼承人身分，想取得財產必須透過遺囑形式進行「遺贈」。換言之，即便曹西平立下「遺產全留乾兒子」的遺囑，兄弟姊妹仍可能依法主張特留分。

圖／若要讓兄弟姊妹完全喪失繼承權或特留分，必須符合《民法》規定的「喪失繼承權」事由。

「白話說，遺囑可以把愛寫進去，但法律會幫某些人硬是留一份下來。」劉韋廷解釋，《民法》第1223條規定，特留分制度是保障被繼承人近親之最低繼承權益。若遺囑侵害其法定應繼份，兄弟姊妹仍可向法院請求返還被侵害部分。

不過，他進一步指出，若要讓特定繼承人完全失去繼承權，必須符合《民法》第1145條所列的「喪失繼承權」事由，例如：

對被繼承人施以重大虐待或侮辱；

有詐欺、脅迫方式干預遺囑內容；

或偽造、變造、湮滅遺囑等情形。

只要被繼承人能在遺囑中明確記載相關事實並表明「不得繼承」的意思，該名繼承人便會喪失權利，連特留分都無法主張。

劉韋廷強調，若曹西平希望完全排除四名兄弟的繼承權，應在遺囑中具體載明兄弟姊妹曾對其有重大不當行為，例如侮辱、遺棄或欺瞞等，並附上事證佐證，才能在法律上成立。如此一來，法院可依據遺囑內容認定其喪失繼承資格，確保遺產可依法全數贈與乾兒子。

此外，他也建議，若擔心日後繼承糾紛，生前可將部分財產轉為人壽保險，以乾兒子為保險受益人。此舉可讓財產於過世後直接由保險公司給付，不納入遺產範圍，能有效避免特留分糾紛。

綜合律師說法，曹西平若確實完成合法遺囑程序，加上保險規劃與喪失繼承權條款，乾兒子 Jeremy 將可依法取得所有遺產，而四名兄弟則可能一毛都分不到。

