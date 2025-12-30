曹西平遺產排除「姓曹的」可行？律師解答了

曹西平猝逝，遺產的動向引人關注。（謝采恩攝）

66歲資深藝人曹西平，29日被發現陳屍在三重住宅，初判無外力介入。曹西平終生未婚、和4名手足決裂，曾放話「絕對不會讓姓曹的」拿走他遺產中任何1毛錢。對此，律師劉韋廷指出，法律很現實，仍會牽涉到特留分，必須符合民法規定喪失繼承權的法定事由。

曹西平過去在節目中提及，自己曾被親生兄弟控訴「侵占父親五棟房產」、「草率下葬父親還不通知」、「私藏一千萬現金」，但他當時澄清，所謂房產並非輕易繼承而來，而是一筆筆背負貸款的資產，他獨自照顧父親的晚年，也包辦貸款與生活重擔，壓力大到憂鬱、甚至一度圓形禿，轉行賣可麗餅還債。

也因此，曹西平生前早已立下遺囑，「我的錢絕不讓姓曹的人碰。」將名下財產留給長期照顧他的乾兒子，希望對方在自己離世後能獲得保障。然而，律師劉韋廷30日在臉書表示，法律層面並非單憑一句遺囑就能完全排除法定繼承人。依現行民法規定，若無配偶、子女，且父母皆已不在世，兄弟姊妹仍具繼承順位，並享有其應繼分三分之一的「特留分」。

劉韋廷說明，若要讓兄弟姊妹喪失特留分，必須符合民法第1145條所列的法定事由，例如重大虐待、侮辱被繼承人，且被繼承人曾表示其不得繼承；或以詐欺、脅迫方式干預、偽造湮滅遺囑等，具有明確證據，「換句話說，要斷，就要有事實、有證據、有清楚的法律路徑，不是靠情緒寫進遺囑就能『一刀切』。」

另外，被繼承人可透過保險規劃指定受益人，將財產轉換成保單，繼承人就可透過保險身故理賠取得保險金，在3740萬以下不用繳納稅捐，避開兄弟姐妹的特留分索討。

