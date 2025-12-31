曹西平遺產立遺囑「兄弟仍能拿1／3」！律師全說了

娛樂中心／周孟漢報導



藝人曹西平於29日被證實在新北市三重住處離世，享壽66歲，噩耗傳出後震撼演藝圈，各界紛紛表達哀悼與不捨。而在遺產方面，雖然他曾公開表示將遺產全給乾兒子，不打算給親兄弟，但此事是否能成？仍飽受外界質疑。對此，知名律師林智群透露，即便曹西平生前已立下遺囑，但因兄弟仍享有「特留分」，仍能拿走三分之一遺產，讓不少網友替曹西平抱不平，直喊「什麼上古時代的爛法律」。





曹西平遺產立遺囑也沒用！律師曝「兄弟仍能拿1／3」原因惹怒網：上古爛法律

曹西平生前明確表示「遺產絕不交由任何姓曹的人處理」。（圖／民視資料照）

林智群透過臉書發文，透露近日離世的曹西平，不僅沒配偶沒小孩，父母也不在，即便他3個兄弟都不願意出面處理他的遺體，卻可以繼承全部遺產，就算生前曾有立遺囑，3個兄弟仍受特留分制度的關係，還是可以拿走三分之一的遺產。

林智群透露，即便曹西平生前已立下遺囑，但因兄弟仍享有「特留分」，仍能拿走三分之一遺產。（圖／翻攝自曹西平臉書）





文章曝光後，網友們紛紛替曹西平抱不平，認為這制度早就開修改，直喊「什麼上古時代的爛法律」、「早就應該修法了，那根本在處罰單身，結婚沒生小孩或無法生小孩的人」、「這民法特留分得改了； 我自己的遺產不能按照我意志去留給我想給的人，國家卻以法律形式霸凌我的意志」、「有些不合時宜的破爛法律早就該改了」、「有些法已經不適合當下了，但是為政者還是繼續裝死到底」、「這告訴活著的單身人，要立遺囑全捐出去」、「台灣這是什麼清朝舊法，都已經是什麼世代了，重點對於平時不往來、不關心的兄弟姐妹，還要把辛苦大半輩子的錢分給這些人，真的是無言」。

林智群表示特留分制度不是不好，但兄弟姐妹的部分「已經很明顯不合時宜了，應該修改」。（圖／翻攝自林智群律師臉書）





留言區中也有網友好奇「若沒有特留分，那父母偏心或重男輕女,不給某個兒女，那位兒女的權益怎麼辦？」林智群本人則親自回「100年前特留分制度就是要保障女生，避免長輩重男輕女，剝奪女生繼承權」，他坦言這個制度不是不好，但兄弟姐妹的部分，「已經很明顯不合時宜了，應該修改」。





