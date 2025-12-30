曹西平遺產給「親兄弟or乾兒子」？律師曝「1關鍵」翻盤！

生活中心／江姿儀報導



資深藝人曹西平29日驚傳深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。對此，「巴毛律師」陳宇安發文分析，雖然法律規定手足享有「特留分」，但「1關鍵」恐喪失其繼承權，並提醒上節目談話紀錄也能成為依據。





曹西平未婚、膝下並無子女，突然猝逝，遺產遺產繼承問題受到外界關注。（圖／翻攝自曹西平臉書、民視新聞）

曹西平突然離世，然而其未婚、膝下並無子女，遺產繼承問題受到外界關注。律師陳宇安今（30日）在臉書粉專「巴毛律師混酥團」提到，其乾兒子曾公開表示因無血緣關係，難以協助處理後事，而曹西平親兄弟間關係不睦，「後事處理跟遺產變成問題」。不過巴毛律師指出，「其實這是可以用遺囑處理，只要寫明要由誰負責後事 要用什麼方式處理，並指定遺囑執行人」，可遵循遺囑內容由乾兒子處理。

曹西平曾公開表示「我的錢，絕不讓姓曹的人碰」、「我已經立好遺囑，全部留給照顧我的乾兒子」，對此有人質疑手足保有「特留分」，巴毛律師搬出法條解釋，民法第1145條第1項第5款規定「對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。」，將喪失其繼承權。巴毛律師特別點出，「重大侮辱或虐待」的範圍很寬，且「表示」沒有一定要寫在遺囑裡面，只要能證實曾「表示」過，包括上節目談話內容。因此，他建議「乾兒子快去找找節目有沒有相關片段」。





