曹西平遺產能全留給乾兒子？律師揭殘酷現實 只有一情況才有機會

曹西平昨晚猝逝震驚演藝圈。翻攝曹西平臉書



資深藝人曹西平驟逝，消息曝光讓各界不捨。他過去曾提到與4兄弟鬧翻，遺產全數留給乾兒子，是否真能如願？律師指出，乾兒子不是法定繼承人，就算立下遺囑也不能「全拿」，兄弟姊妹仍有特留分，除非經法院判斷，這些兄弟姊妹確有對亡者重大侮辱的事情，才能剝奪繼承權。

律師張正勳在臉書粉專「張正勳律師-CHLawyer」發文指出，法律只認三件事「血」、「婚」、「收養」，其他的都叫「感情」。曹西平沒有子女及配偶，父母也過世，兄弟姊妹便擁有繼承權。

張正勳坦言，「即便生前感情不睦，即便多年不往來，即便你心裡覺得『他們噁心不配』」。法律還是會說一句很冷的話：「對不起，他們有份。」

張正勳表示，立遺囑有用，但不是大家想像中的「全拿走」，而是兄弟姊妹有特留分，即是應繼分的1/3，所以可能的結果是，乾兒子拿到遺囑分配的大部分，兄弟姊妹強制切一塊走。

只是這樣，對一個照顧你晚年的人，一個陪你看醫生、過節、收屍的人，在法律上卻永遠排在「多年不見、頂多只在告別式出現」的人後面，並不合理，因此近來才有人主張修《民法》，甚至直接廢除兄弟姊妹的特留分。

恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師也在粉專「蘇家宏律師」提到，如果曹西平沒有立遺囑，4兄弟可平分他的遺產，即每人1/4；如果有立遺囑，遺產留給其他人，4兄弟可主張特留分，即平分應繼分的1/3，等於每人繼承遺產的1/12。

蘇家宏指出，除非曹西平的兄弟有「喪失繼承權」的事由，才會無法繼承任何一塊錢，這須由法院「個別判斷」，每一個人皆對曹西平有重大虐待或侮辱的具體事實，才能剝奪他們的繼承權。

蘇家宏說，雖然目前兄弟姊妹的特留分還沒修法廢除，就算寫下遺囑，還是有法律所規定的特留分，還是會讓自己不喜歡的兄弟姊妹能夠拿到財產，但比起沒有寫遺囑，全部分給兄弟姊妹的結果，寫遺囑是比較有效的方法。

蘇家宏提到，相信有許多單身者也因為種種原因而與自己的手足漸行漸遠，最後不願意將自己一生打拼的財產留下來給兄弟姊妹，甚至後事也希望由指定的人來辦理，只要遺囑裡面指定「遺囑執行人」，並寫清楚後事的辦理事項，未來的一切就能由遺囑執行人辦妥相關事宜。

