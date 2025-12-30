曹西平遺產能全留給乾兒子？ 律師：沒做「這件事」4兄弟可分走財產

資深藝人曹西平驚傳過世消息，震驚演藝圈。（翻攝自曹西平的粉絲愛團）

資深藝人曹西平傳出驟逝噩耗，演藝圈好友與粉絲萬分哀痛。曹西平生前單身、未婚，曾公開表示與家中兄弟因照顧父親問題產生心結，多年不相往來，更放話要把一生積蓄全留給照顧他的「乾兒子」。對此，知名律師蘇家宏在臉書發文指出，單身族群若想讓遺產流向「真正想給的人」，法律上的「遺囑」與「特留分」是關鍵勝負點。

曹西平為何「財產不給曹家人」？

曹西平曾多次在節目中坦言，父親重病時是他獨自一人承擔照護責任，當時對於其他手足未盡孝道感到極度憤慨，從此漸行漸遠。蘇家宏律師指出，曹西平曾表態要立遺囑將財產留給乾兒子，這背後反映出許多單身者與手足疏遠的社會現狀。但在法律層面上，想跳過血親將遺產轉給無血緣關係的人，並非口頭說說就能生效。

律師拆解法律關鍵：沒遺囑「四兄弟平分」

蘇家宏律師分析，若曹西平沒有預立合法遺囑，法律上的法定繼承人就是他的4個兄弟，屆時每人可平分遺產的 1/4。

廣告 廣告

若曹西平確實立有遺囑，表示要給乾兒子，兄弟們雖然無法拿走全部，但依現行法律，他們仍可主張「特留分」。由於法律規定兄弟姊妹的特留分為應繼分的 1/3，因此每位兄弟仍有權依法拿走遺產的 1/12。

唯一絕招：除非兄弟有「重大虐待或侮辱」情事

有沒有可能讓討厭的人「一塊錢都拿不到」？蘇家宏表示，除非這4個兄弟有「喪失繼承權」的事由。例如：對曹西平有嚴重的身體或精神虐待、有重大侮辱情事，且曹西平生前必須「明確表示」剝奪其繼承權。

然而，這些事由必須由法院針對每位兄或弟的具體行為「個別判斷」，法律門檻極高。

單身族必看：遺囑是留給所愛之人的最後溫柔

蘇家宏律師感嘆，單身者更應有「預立遺囑」的意識。雖然目前兄弟姊妹的特留分尚未修法廢除，但「有寫絕對比沒寫好」。若完全不寫，財產將全數歸給兄弟姊妹；若寫了遺囑，不僅能大幅縮減不合手足能拿走的比例，還能指定「遺囑執行人」，確保身後事與遺產分配能依照自己的意志執行。

「平安與財富，應留給你所愛的人。」蘇家宏強調，遺囑不僅是掌握財產分配，更是單身者在意外來臨時，能對生命尊嚴行使的最後掌握權。

更多鏡週刊報導

張美阿嬤農場鬧雙胞？攔車騙「我們搬家了」 業者兩度公告還原真相

盲眼龍婆2026預言「中台關係曝光」 爆發第三次世界大戰？外星生物降臨

消費糾紛引殺機？東京砍殺案凶嫌是中國人 「我保持沉默」拒配合調查