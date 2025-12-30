曹西平遺產能全給乾兒子？專家曝「有無遺囑」差很大

資深藝人曹西平29日過世，享壽66歲，讓不少民眾相當震驚。曹西平生前提到，自己決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧他的乾兒子。對此，恩典法律事務所創辦人蘇家宏表示，如果曹西平沒有遺囑的話，這4兄弟可以平分曹大哥的遺產，每人1/4；如果他立有遺囑的話，依照目前法律的規定，4兄弟可以主張特留分，但比例就會出現差異。

蘇家宏在臉書粉專指出，曹西平曾在節目中說到，「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如果他有確實依照法律的規定立好遺囑，他的乾兒子就可以繼承到的遺產。

廣告 廣告

但他補充，曹西平另外有4個兄弟，就是他的法定繼承人，如果沒有預立遺囑的話，4名兄弟可以平分曹西平的遺產，每人1/4；反之他如果立有遺囑的話，依照目前法律的規定，4兄弟可以主張特留分，每人1/12。蘇家宏補充，「法律規定兄弟姊妹特留分是應繼分的1/3」。

蘇家宏強調，兄弟姊妹不管感情如何，法律上就是有繼承權，也有特留分。除非曹西平的4個兄弟有「喪失繼承權」的事由，才會無法繼承任何一塊錢，連特留分也沒有。然而法律上喪失繼承權的事由是由法院「個別判斷」。他舉例，也就是要曹西平的每一個兄或弟，有具體的事實對他有重大虐待或侮辱的情事，且經由本人明確的表示，才能剝奪他們的繼承權。

他稱，有些人會問，兄弟姊妹特留分還沒修法廢除前，就算自己寫下遺囑，但是法律所規定的特留分，還是會讓不喜歡的兄弟姊妹能夠拿到財產，那寫了遺囑又有什麼意義呢？「姑且不論有沒有喪失繼承權的事由，比起沒有寫遺囑，全部分給兄弟姊妹的結果，寫遺囑是比較有效的方法。」

更多中時新聞網報導

生育自主提升 墮胎免配偶同意

許瑋甯產後《下凡》 演舞台劇遇到神

吳宗憲2026開唱 自嘲臭男人