曹西平遺產能全給乾兒子？律師分析殘酷真相 「最終現實版本」曝光

娛樂中心／李紹宏報導

年末噩耗！在演藝圈打滾超過40年的資深藝人曹西平被乾兒子Jeremy發現，昨（29）晚在三重住家猝逝。而曹西平和兄弟親人間感情不睦，曾怒指「我的錢，絕不讓姓曹的人碰」，強調已經立好遺囑，會把遺產全給乾兒子。不過對此，律師張正勳認為，事情恐怕沒那麼簡單，因為根據《民法》，若無完成收養程序，乾兒子不是法定繼承人，並分析最後遺產分配的可能走向，可能會讓曹西平心碎。

曹西平和乾兒子Jeremy的合照。（圖／翻攝自曹西平臉書）

《民法》繼承遺產規定？

張正勳律師在臉書上指出，藝人曹西平過世後，其生前一句「我的錢，絕不讓姓曹的人碰」的發言，引發社會對《民法》繼承制度討論。律師認為，許多人以為只要立下遺囑，就能完全依個人意志分配財產，但實務上並非如此，因為遺囑仍須受到法定繼承與特留分制度的限制。

依現行《民法》規定，繼承權僅限於血親、配偶及合法收養關係，「乾兒子」若未完成收養程序，在法律上並非法定繼承人。若被繼承人未婚、無子女，父母亦已過世，繼承順位將由兄弟姊妹承接，「即便你心裡覺得『他們噁心不配』，法律還是會說一句很冷的話，『對不起，他們有份』。」

張正勳律師。（圖／翻攝自張正勳律師-CHLawyer臉書）

曹西平最終遺產的可能分配？

張正勳進一步補充，即使立有遺囑，也不能完全排除兄弟姊妹的權利，因為《民法》設有「特留分」制度，保障特定親屬最低的繼承比例。以兄弟姊妹而言，其特留分為法定應繼分的三分之一，實務上常出現長期照顧被繼承人的非親屬，僅能依遺囑取得部分財產，而多年未實際互動的兄弟姊妹，卻仍可依法主張特留分。

所以，現實版本很可能是「乾兒子拿到遺囑分配的大部分，至於兄弟姊妹則依法主張特留分，強制切一塊走」，因此也出現民法「需修法」的聲音。

《民法》修法聲音湧現

張正勳認為，近年高齡、未婚、無子女者比例提高，真正承擔照顧責任的人，往往並非傳統法定親屬，現行制度恐已無法反映現代家庭型態，「法律如果只保護『身分』，卻無視『實際照顧關係』，最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志」。

