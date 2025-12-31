曹西平遺產難全留外姓人？他揭「不收養乾兒子」痛點

娛樂中心／李汶臻報導

資深男星曹西平12月29日深夜被乾兒子發現在三重住處猝逝，享壽66歲。曹西平生前與其他親人關係不和睦，還曾公開表態「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」。如今，終生未婚且膝下無子的曹西平猝逝，除了龐大遺產的流向備受法律界與社會關注外，還有人好奇曹西平生前為何「不收養乾兒子」。對此，就有律師點出心碎真相，並直言「真正的問題根本不在『為什麼不收養』」。

在各界熱議曹西平的血親手足若依法主張「特留分」，仍可請求分配遺產之餘，有關「曹西平為什麼不乾脆收養乾兒子」的話題也再度在網上引發討論。對此，律師張正勳就發文解釋，「收養」看似一秒解決所有問題，但「收養不是加法，是結束、是停止」。律師指出，從法律層面來看，收養不是「多一對爸爸媽媽」，而是換「法律上」的爸媽。而依民法規定，子女一旦被收養，與本生父母之間及其他親屬的權利義務，原則上全部停止。

廣告 廣告

曹西平「遺產想留外姓人」恐難如願！律師「揭2現實阻礙」不收養乾兒子

曹西平過去曾多次在臉書公開乾兒子Jeremy的正面照。（圖／翻攝自曹西平臉書）





律師張正勳在貼文中列出兩大現實痛點，其一是若曹西平真的收養「乾兒子」，親生父母不一定會同意。原因是依《民法》第1076-1條規定，收養子女必須取得其本生父母同意，也就是說，不能在未經同意下「把別人家的孩子變成自己家的」。而「乾兒子」有自己的父母，且關係未必破裂，律師張正勳認為對方的父母同意「好啊，我兒子以後法律上跟我沒關係了，老了我自己想辦法」的可能性不大。另一痛點則是，多數「乾爸乾媽關係」的核心本就是情感連結，而不是法律替代。

律師張正勳指出，若依現行法律「想把遺產全給他？不要有特留分的問題！」的唯一做法就是「你要先讓他跟原生家庭斷絕法律上的關係」，但他也質疑「這合理嗎？」。最後還痛批僵化的繼承制度，他認為「真正的問題根本不在『為什麼不收養』」，而是在於我們的繼承制度，「只承認身分，不承認照顧」，長年照顧你的人，沒有繼承權，多年不往來的兄弟姊妹，卻有特留分，不能用遺囑排除，「想保護真正重要的人，卻要先停止與原生家庭的關係」。律師張正勳批評「這不是人性的問題，是制度選擇的結果。要改變？就修法而已」。

曹西平「遺產想留外姓人」恐難如願！律師「揭2現實阻礙」不收養乾兒子

曹西平（右）與乾兒子Jeremy（左）。（圖／翻攝自曹西平臉書）





根據了解，乾兒子Jeremy陪伴曹西平十多年，曹西平近幾年陸續在西門町及一中商圈，以乾兒子之名開店。曹西平生前與血親手足感情決裂，甚至立下狠話「絕對不讓我們姓曹的拿到一毛錢」，並計畫將所有財產留給長期照顧他、視如己出的乾兒子Jeremy。不過，這項遺願是否能經得起法律考驗，曹西平能否如願將遺產留給陪伴他多年的乾兒子，還有待司法釐清。

原文出處：曹西平「遺產想留外姓人」恐難如願！律師「揭2現實阻礙」不收養乾兒子

更多民視新聞報導

曹西平美國房「姪子姪女住」 生前批：你們對得起我嗎？

同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光

寇乃馨嫁黃國倫16年！鬆口自爆：曾一次談4男

