曹西平遺產4兄弟一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝曹生前若做這2件事是關鍵

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

曹西平驟世後的遺產爭議現實，狠狠打了所有單身者一巴掌。曹西平生前曾公開表示，自己與手足決裂，身後財產，希望能留給陪伴自己多年的乾兒子繼承。《遺產與贈與的節稅細節》作者會計師胡碩匀表示，遺產的分配，不是「想給誰就給誰」那麼簡單。在現有特留分制度下，就算感情決裂、白紙黑字寫明，兄弟姊妹還是有可能依法分走上千萬元，除非生前做到2件事：名下財產轉移跟生前贈與、保險合約、信託合約等安排。

會計師胡碩匀：

遺產不是留給「最想給的人」，而是留給「法律承認的人」。

感情若沒有轉化為制度，善意就會在身後變成爭議。

曹西平遺產4兄弟一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝曹生前若做這2件事「預立遺囑＆財務規劃」是關鍵。（圖／翻攝自《我愛小明星大跟班》YT）

廣告 廣告

曹西平遺產爭議懶人包：

1.沒寫遺囑，曹西平遺產由其兄弟全數繼承。乾兒子沒分。

2.特留分是繼承人最低保障，子女及配偶為應繼分的 1/2。

3.兄弟姐妹的特留分為應繼分的 1/3。

4.有寫遺囑，曹西平乾兒子得2/3，兄弟得1/3。

5. 降低特留分規劃：生前贈與、保險、信託、控股公司等。

會計師胡碩匀分析曹西平遺產爭議：

一、沒有立遺囑時

法定繼承優先｜兄弟全數繼承



在我國《民法》規定下，若單身、未婚、無子女、無配偶、未立遺囑，遺產會依「法定繼承順位」分配。



單身者法定繼承架構。依我國《民法》繼承編規定，遺產依下列順序繼承：

第一順位：直系血親卑親屬（如子女、養子女及代位繼承的孫子女等）。

第二順位：父母。

第三順位：兄弟姊妹。

第四順位：祖父母。



結論很殘酷但很清楚：沒有遺囑，曹西平的兄弟姐妹可以繼承全部遺產，乾兒子一毛都拿不到。

二、乾親關係的法律現實

情感再深厚｜法律仍不承認

乾兒子、乾女兒，在台灣法律中不具任何繼承效力。除非「依法完成收養程序」，否則不論陪伴多久、感情多深，都不是法定繼承人。以曹西平的情況為例，除非《依法完成收養程序》，否則乾兒子並不具備法定繼承人的身分。



因此，若希望特定對象實際取得遺產，仍須《透過遺囑或其他合法的財產規劃方式》加以安排，例如：生前贈與、保險合約、信託合約、個人傳承控股公司等。



重點提醒：

乾親 ≠ 法律親子

情感安排 ≠ 法律保障

沒有遺囑或合法規劃＝無繼承權

曹西平遺產4兄弟一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝曹生前若做這2件事「預立遺囑＆財務規劃」是關鍵。（圖／翻攝自《我愛小明星大跟班》YT）

三、立了遺囑就安全嗎？

遺囑非萬能｜特留分仍存在



即使生前已立遺囑，內容清楚寫明「財產全給乾兒子」，仍不代表兄弟姊妹完全拿不到。原因只有一個關鍵字：特留分制度。「特留分」是法律為了保障部分法定繼承人「最低繼承權益」而設立的制度。簡單來說，即使被繼承人生前已立遺囑，也不能完全剝奪每位法定繼承人依法應得的最低比例。



舉例說明：假設A留有遺產2,400萬元，繼承人為配偶及2位子女，依法應繼分為3人平均分配，每人可分得800萬元；其特留分為應繼分的二分之一，即每人至少400萬元的特留分。因此，即使A在遺囑中偏心某一位子女，也不能完全將其他繼承人的權利排除。在上述情況下，配偶及兩位子女各自至少可分得400萬元的特留分，其餘部分才能依遺囑內容自由分配。

四、什麼是特留分

法律最低保障｜不能完全剝奪

特留分，是法律為特定法定繼承人保留的「最低可分比例」。即使遺囑寫得再明確，也不能完全排除。兄弟姊妹的特留分是應繼分的三分之一。

五、套入曹西平實際案例（若有遺囑）

假設曹西平稅後遺產約 1.7 億元：有遺囑，全給乾兒子。兄弟共4人可依法主張特留分總額：約 5,667 萬元，每位兄弟約可拿 1,417 萬元。最終結果是：乾兒子 最多只能拿約 1.13 億。兄弟依法仍能分走 5,667 萬。

六、想「一毛都不給」可以嗎？

標準極嚴格｜不是說斷就斷

只有符合《民法》第1145條「喪失繼承權」的法定事由，兄弟姐妹才會連特留分都不能拿。



例如舉證證明（但很難）：

1.嚴重虐待、重大侮辱。

2.偽造或湮滅遺囑。

3.詐欺、脅迫立遺囑。

而且必須有「生前明確證據」。所以感情不好、決裂、失聯、怨恨，都不夠。

七、真正能避開特留分的方式

關鍵在生前｜不是身後

若真的希望最大化保障指定對象（如乾兒子），實務上必須提前布局：

1.生前贈與。

2.保險受益人指定。

3.信託規劃。

4.控股公司、傳承架構。



以上這些不屬於遺產，自然不受特留分限制。

八、修法方向與現實差距

修法未完成｜現在仍要面對。

會計師胡碩匀表示，特留分目前還在修法，討論降低或取消兄弟姊妹特留分，但在法律還沒通過前，現行制度仍然適用。因此曹西平的案例，無法等到新法。

遺產不是留給「最想給的人」 而是留給「法律承認的人」

會計師胡碩匀強調，遺產不是留給「最想給的人」，而是留給「法律承認的人」。感情若沒有轉化為制度，善意就會在身後變成爭議。曹西平的故事，不只是名人的家務事，而是所有單身者都可能面對的現實。



當人生突然落幕，真正替你說話的，不是交情、不是誓言，而是你生前留下的法律文件與制度安排。預立遺囑，是尊重自己的人生選擇。生前規劃，是保護你最在乎的人。

曹西平遺產4兄弟一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝曹生前若做這2件事「預立遺囑＆財務規劃」是關鍵。（圖／翻攝自《我愛小明星大跟班》YT）

曹西平遺產4兄弟一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝曹生前若做這2件事「預立遺囑＆財務規劃」是關鍵。（圖／翻攝自《超級夜總會》YT）

曹西平遺產4兄弟一毛都拿不到？會計師胡碩匀曝曹生前若做這2件事「預立遺囑＆財務規劃」是關鍵。（圖／三立新聞網資料照）

更多三立新聞網報導

獨家／張國榮唱《來電50》主題曲 她曝光37年前不為人知的曹西平真面目

獨家／曹西平《曾來入夢》唱盡孤獨與思念 他一句路是自己走的引淚崩

曹西平驟逝9日！治喪進度曝光 周映君揭命格內幕：可能不快樂

恨！金融主管被騙光3200萬險輕生 她誓言此生與詐團槓到底

