曹西平遺言曝光「死了有什麼好哭的」留下這遺物給女星！她到火化都帶著

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平告別式於27日圓滿落幕，追思會在溫馨與不捨中畫下句點。協助處理曹西平後事的女星劉致妤，於28日在社群平台發文抒發心情，首度公開曹西平生前交代的遺言，字字句句流露他對身邊人的牽掛，也讓外界看見這位「四哥」鐵漢外表下的柔軟內心。

劉致妤感性表示，感謝所有到場參與「【率真・謝幕】曹西平追思會（最後的安可）」的親友與粉絲，並透露曹西平生前曾多次對她交代後事，坦言自己不知哪天會離開，「我死了以後媒體一定不會放過我，一定會一直報導我死了的消息，我的後事要迅速完成，小俊跟孩子們都不知道怎麼面對媒體，你要幫我保護小俊他們。」一句話，道盡他對乾兒子與店內孩子們的憂心。

廣告 廣告

劉致妤也分享，曹西平一如往常直率毒舌，甚至交代「不用哭，死了就死了有什麼好哭的」，還叮囑所有人不要包白包，直言自己最在意的是乾兒子小俊與店裡的孩子們，希望大家用實際行動支持，「去店裡買耳環，就當支持小俊就好了。」語氣看似灑脫，實則滿滿都是替身後人著想。

劉致妤帶著曹西平給她的帽子出席告別式。（圖／翻攝自臉書）

她透露，自己努力完成對曹西平的承諾，直到送入火化前都強忍情緒、不讓眼淚落下，也會繼續信守保護孩子們的約定。文中她也提到頭上戴的帽子正是曹西平生前送的禮物，對方當時還捏著標籤叮囑「這個帽子不便宜喔，標籤都還在」，如今她仍捨不得拆下，成為最貼身的思念。

劉致妤感謝曹西平粉絲團與乾兒子Jeremy小俊與飾品店的信任，讓她不是以藝人，而是以家人的身分參與這場告別演唱會。她也點名感謝多位協助後事的好友與團隊，包括小冬瓜、主持人吳建恆、包偉銘、白吉勝與徐小可夫妻等人，直言正因為大家的陪伴，才能讓這段旅程沒有遺憾。

更多三立新聞網報導

賈永婕道歉了！說「別硬上101窗框小姐身體」遭罵翻：講太嗨梗會跑過頭

中國第一網紅驚傳癌症末期「治癒後再復發」 秀出手術疤痕惹心疼

曹西平待員工如己出！丁寧讚「祂接住好多孩子」感動：四哥真的很愛他們

18天送走三位資深藝人！女星感嘆「心好痛」 三度出席告別式送別

