曹西平遺願恐落空！一句立遺囑也沒用惹怒全網 網嗆：血緣不等於付出

記者林宜君／台北報導

一句「立遺囑也沒用」，道盡制度盲點。資深藝人曹西平辭世後，遺產去向掀起社會討論，也讓《民法》中的「特留分」制度再度被推上檯面，是否該修法，成為輿論焦點。資深藝人曹西平猝逝，享年66歲，父母已離世，未婚且無子女。生前他曾多次表態，遺產不會留給姓曹的家人，而是希望全數交由長年照顧他的乾兒子Jeremy。然而，依現行《民法》規定，即使立下遺囑，兄弟姊妹仍可主張「特留分」，依法分得部分遺產，讓遺願恐難完全實現。

立委吳宗憲對此提出修法主張，呼籲廢除「兄弟姊妹特留分」。（圖／翻攝自吳宗憲FB）

國民黨立委吳宗憲對此提出修法主張，呼籲廢除「兄弟姊妹特留分」，直言「不要讓四哥的遺憾，在下一個家庭重演。」他指出，曹西平生前最大心願，就是將積蓄留給真正陪伴與照顧他的人，而非早已疏離、多年未聯絡的手足，但法律卻讓血緣凌駕於實際付出之上。吳宗憲說明，「特留分」是法律保障法定繼承人最低可分得的比例。在無配偶、無子女、父母已過世的情況下，兄弟姊妹成為第三順位繼承人，即便當事人立下明確遺囑，仍可能被迫分走約三分之一遺產，導致真正照顧者無法完整承接遺產。針對此修法，網友們的聲浪各不同，「支持在有效遺囑認定下，自己的財產有權由自己分配 ！（父母亦同）」、「血緣不等於付出」、「有些垃圾手足好手好腳時專門搞事，沒行為能力之後手足還要負責，這條法律真的無言」。

吳宗憲說明，「特留分」是法律保障法定繼承人最低可分得的比例。（圖／翻攝自吳宗憲FB）

吳宗憲強調，修法並非剝奪兄弟姊妹的繼承權，而是取消「強制分配」。若未立遺囑，兄弟姊妹仍依法繼承；但若立有遺囑，法律應尊重當事人意志，不該再以特留分介入。他認為，制度應保護真正的親情，而非讓「只有血緣、沒有陪伴」的人坐享其成。吳宗憲最後呼籲社會正視此一制度問題，支持修法，讓遺囑真正反映逝者心意。他直言：「遺產應該留給真正愛你、照顧你的人。」盼透過法律調整，避免類似曹西平的遺憾再次發生。

