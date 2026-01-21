曹西平遺願曝光！1/27辦「最後演唱會」追思 乾兒子淚憶：四哥最怕麻煩人

曹西平乾兒子，公布曹西平告別式詳細資訊。（翻攝自曹西平的粉絲愛團）

資深藝人曹西平（四哥）日前傳出離世消息，令廣大粉絲與演藝圈好友深感不捨。守護四哥多年的乾兒子小俊（Jeremy），今（21日）於曹西平臉書粉專發長文，公開四哥的最後告別儀式。小俊強調，這不是一場沉重的喪禮，而是一場名為「率真・謝幕」的最後演唱會，邀請所有「衣食父母」帶著漂亮的心情，送四哥華麗謝幕。

「每天醒來都覺得是假的」 小俊淚憶溫馨日常

小俊在文中感性寫道，直到現在仍無法接受四哥離開的事實，每天睜開眼總覺得四哥還在那裡，叨念著要他記得吃飯、多穿衣服，或是在廚房忙著準備最拿手的涼拌小黃瓜。

廣告 廣告

面對辦理後事，小俊坦言內心經歷無數糾結。他透露四哥生前性格直率，非常害怕麻煩別人，曾說過「人走了安安靜靜就好」。然而，想到四哥一生熱愛舞台、熱愛表演，更視粉絲為生命中最重要的支柱，小俊最終決定違背四哥「安靜」的初衷，改以最具他個人色彩的方式告別。

遺願「要璀璨到最後一刻」 現場將發送哨子齊鳴

「人生無法決定長短，但可以決定精彩的厚度。」小俊引用四哥生前的名言，決定將追思會定調為「最後的安可」。他特別提醒前來參加的朋友們：「不要穿得太嚴肅！」因為四哥生前最愛熱鬧、最愛漂亮，希望大家都能打扮得漂漂亮亮地出席，就像真的去聽一場巨星演唱會。

為了紀念四哥最具標誌性的表演風格，家屬當天特別準備了「哨子」發送給到場民眾。小俊希望用「最後的喧譁」送四哥開心地回到天上的家，與最思念的曹爸爸、曹媽媽團聚。

守護「Jeremy日常」 延續四哥率真精神

曹西平生前經營的飾品店「Jeremy 穿洞日常」曾是許多粉絲與他近距離互動的基地，小俊也承諾，未來會帶著四哥留下的愛與精神，繼續守護店舖，將那份真心相伴的精神延續下去。

這場追思會不設限對象，只要曾被四哥的歌聲、演技或直播帶動過歡笑的朋友皆可參加。家屬希望在那一天，大家能用最響亮的哨音，代替哀傷的淚水，為這位一代巨星的精彩人生畫下完美句點。

曹西平追思會

時間： 2026年1月27日（週二） 10:00 入場 / 10:30 開始

地點： 臺北市立懷愛館・景明廳

備註： 現場紀念哨子送完為止

更多鏡週刊報導

美副總統范斯又要當爸了！40歲夫人「懷第4胎」 預產期曝光創歷史紀錄

貝克漢長子砲轟父母後 貝嫂「臭臉冷對媳婦」舊片瘋傳！網驚：超尷尬

孫芸芸26歲女兒秀廚藝！「仙女菜單」大公開 每天都吃這一碗