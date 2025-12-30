曹西平遺體仍暫冰存殯儀館 差家屬委託書檢察官點頭就領回

曹西平乾兒子30日下午在女友陪同下處理曹西平相驗事宜，目前仍待家屬正式託書以領回其遺體。（圖／陳柔瑜攝）

藝人曹西平29日晚間被發現陳屍住處，曹家人委託其吳姓乾兒子處理後事，曹西平遺體於下午1時50分在新北市立殯儀館進行刑事相驗，吳男與其女友悲慟相伴，陪同曹西平完成程序，遺體則在相驗後持續冰存，待警方收到正式家屬委託書後請示檢察官，如檢察官同意才能發還遺體。

據了解，曹西平平時與乾兒子住在三重河邊北街住處，而吳男29日晚間10時許返家，發現曹西平倒臥屋內、明顯死亡，身上還出現屍斑和僵硬，吳男忍痛放棄急救，享壽66歲。

廣告 廣告

曹家人則委託吳男處理後事，曹西平遺體則被送往新北市立殯儀館，並於下午1時50分進行相驗，相驗流程約40分鐘，由乾兒子與其女友相伴，2人神情哀戚、相互攙扶，現場氣氛哀戚肅穆。

而曹西平遺體在相驗後又冰回新北市立殯儀館，因警方尚未收到家屬正式委託書而無法發還，待警方收到委託書後再請示檢察官，檢察官同意便能發還遺體，交由親屬處理後事。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平乾兒子獲授權處理後事！ 龍千玉聯繫上前夫曹南平

曹西平猝逝！狄志為嘆「約定無法實現」 蘿莉塔曝私下暖舉

曹西平恐成「有名無主屍」！乾兒子求曹家人：讓我好好處理四哥後事