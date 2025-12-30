曹西平遺體將公告招領！乾兒子不能領無奈發文 苦嘆明明我是最親的兒子

記者鄭尹翔／台北報導

資深藝人曹西平猝逝，享壽66歲，消息曝光後震撼演藝圈。與曹西平同住多年的乾兒子Jeremy，稍早透過曹西平官方粉絲團發文，情緒潰堤吐露內心無助，坦言因兩人並無法律認定的父子關係，導致目前在處理後事上處處受限，甚至面臨遺體需「公告招領」的無奈處境。

Jeremy在貼文中自我介紹表示：「我是Jeremy。」他透露自己有許多話想說，卻一時理不出頭緒，目前唯一的心願，就是希望能找到與曹西平有血緣關係的親屬，懇請家屬同意，將曹西平的後事全權交由他來處理。

Jeremy沉痛指出，正因為他與曹西平並無法律上的父子關係，警方及相關單位無法也無權協助，讓他順利替乾爹處理身後事，讓他感到相當無助與心碎。他更直言：「明明我是最親的兒子，最後卻還要公告招領。」字句間流露出極大的悲痛與不捨。

貼文中，Jeremy也表達自己不希望檢察官相驗遺體，強調曹西平是「睡著走的，無病無痛」，希望能讓乾爹安靜、有尊嚴地離開。他懇求若有認識曹西平家人的朋友，能代為轉達，請家屬出面同意，讓曹西平得以早日安息。

Jeremy最後也提到，曹西平生前個性低調，不喜歡張揚，懇請無關人士暫時不要打擾，讓他能專心處理人生最後的重要大事，好好保護、送別自己最敬愛的「四哥」。這篇貼文曝光後，立即引發大量粉絲與網友關注與心疼，也讓外界再次聚焦曹西平生前家庭關係與身後事的法律難題。

曹西平與乾兒子Jeremy。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平粉絲團全文：

四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy。

很多話我想說，但目前沒有任何思緒

目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。

求你們將四哥的後事全權交予我處理。

因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓我好好處理四哥的後事。

如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息

我不想要讓 檢察官相驗大體 四哥是睡著走的 無病無痛

明明我是最親的兒子 最後還要公告招領

我該怎麼做 才能好好保護四哥 才能好好幫四哥處理好人生的大事

四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我

