曹西平遺體已相驗完成！乾兒子待家屬「正式委託書」領回辦後事

資深藝人曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。曹西平的乾兒子Jeremy前往住處探視時，發現他已無生命跡象，立即通報警消。救護人員到場後確認曹西平已明顯死亡，遺體出現屍斑與肢體僵硬，判定死亡多時，乾兒子當場忍痛放棄急救。而稍早曹西平的遺體已初步相驗完成。

資深藝人曹西平猝死家中，乾兒子Jeremy抵達殯儀館。（圖／記者莊淇鈞攝影）

由於曹西平多年來怒兄弟棄養父親斷聯，兄弟們不相往來，因此曹二哥接獲死訊時拒絕出面處理，隨後則由他無緣的三嫂、「唯一親人」歌手龍千玉出面與曹南平協調，同意委由乾兒子Jeremy全權處理後事。目前曹西平暫冰存於殯儀館，現在就等待家屬提供正式委託書後，再由檢察官裁示即發還遺體。

目前家屬首肯由乾兒子Jeremy處理曹西平後事。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平乾兒子Jeremy是先前一名陪伴他10多年的助理阿凱帶進公司，阿凱在2011年因為猛爆性肝炎過世，在最後時間裡叮囑Jeremy「要好好照顧曹大哥」，2016年曹西平舉辦出道35年音樂會，就是為了紀念阿凱，還數度淚崩舞台，但當時一直陪他走出摯友助理離世、喪父之痛陰霾的就是Jeremy，才讓曹西平收他為乾兒子。而Jeremy則在7年前面臨哥哥、母親雙亡憾事，如今又要送走乾爸曹大哥，令人鼻酸。

