曹西平遺體相驗！乾兒子Jeremy淚崩現身殯儀館發聲：先處理好後事

曹西平乾兒子淚崩現身殯儀館，要來處理乾爸後事。（圖／TVBS）

藝人曹西平在住處辭世的消息震驚演藝圈。他的乾兒子Jeremy是首位發現曹西平狀況的人，目前正積極處理後事，並已透過曹西平臉書發文說明情況。根據Jeremy的聲明，他已獲得家人授權處理後事，靈堂與告別式正在籌備中，確定後將對外公告。曹西平生前曾表示要將一生積蓄留給Jeremy，但依法律規定，其兄弟姊妹仍有繼承權，遺產分配成為大眾關注焦點。

Jeremy在30號下午戴著口罩，在女友攙扶下一步步走向殯儀館處理曹西平後事。當記者詢問曹西平生前是否有交代什麼話時，Jeremy表示要先處理好後事再說，說到後面情緒潰堤。事實上，在龍千玉的協調下，已聯繫上曹家三哥，Jeremy透過曹西平的臉書發文表示乾爸在住處安詳辭世、圓滿走完一生，同時證實自己已獲授權處理後事。在殯儀館待了約一個小時後，Jeremy不發一語上車離開現場。回顧他與曹西平的緣分，在曹西平的助理過世後，一直都是由Jeremy照顧曹西平，陪伴他走過喪父的陰霾。最終，曹西平收Jeremy為乾兒子，兩人像真正的家人一樣，一起走過十幾年的光陰。

曹西平生前曾在節目中表示：「我絕對不讓我們姓曹的拿到我一毛錢，絕對不可能。」這讓大家關心他的遺產將如何分配。雖然曹西平曾說要把一生積蓄都留給Jeremy，但想不給兄弟姊妹可能沒有辦法。律師張正勳表示，就算預立了遺囑，也不會因此侵害到特留分的規定。律師劉韋廷則補充說明，除非曹西平本身在遺囑當中或生前有表彰這些兄弟本身都喪失繼承權，也就是沒有辦法繼承他的遺產，否則這些兄弟姊妹應該可以跟他的乾兒子要走九分之一的遺產。曹西平後事仍在處理中，遺產如何分配一切都還是未知。目前也確定曹家三哥將會回台出席喪禮，兄弟團聚送曹西平最後一程。