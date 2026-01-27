曹西平長眠地曝光！三哥缺席告別式 吳宗憲悄赴靈堂送別

吳宗憲前2日悄悄前往曹西平靈堂。（圖／東森娛樂、翻攝自吳宗憲臉書）





資深藝人曹西平今（27）日在臺北市立懷愛館景明廳舉行「率真・謝幕」追思會，藝人包偉銘、黃鐙輝、黃嘉千、丁寧等人都前來送別。據悉，曹西平三哥曹南平已經悄悄返回澳洲，並未出席今天的告別式，而前嫂嫂龍千玉在儀式結束後陪同乾兒子小俊等待曹西平的大體火化，接著將前往陽明山花葬。

曹西平三哥先前曾特地返台協助處理法律程序及死因釐清，並正式授權由乾兒子小俊處理後事，當時他發聲強調「兄弟一場，情分與關心始終都在。」希望外界不要過度揣測，據悉，他在靈堂開放期間已經離開台灣，因此今日並未出席告別式。而小俊稍早致詞時也透露，曹西平一生活得足夠精彩，沒有什麼遺憾，「他唯一放不下的，就是我與這間Jeremy穿洞日常耳環店」。

曹西平乾兒子小俊、前嫂嫂龍千玉忍痛送別。（圖／冬瓜行旅提供）

而綜藝天王吳宗憲今日也因行程安排未能出席追思會，他透露前兩天已先行前往靈堂，與老友隔空敘舊。他也感性表示，當天在靈堂待了半個多小時，講了許多不為人知的往事，讓現場所有人都笑著掉眼淚。

吳宗憲回憶，前兩天在靈堂陪曹西平聊天時，聊到興起，他還吐露了許多「全世界都不知道的大頭條」。他笑說，當時在場的人聽了都覺得很訝異，情緒既開心又傷心。雖然曹西平已不在人世，但透過這種方式的對話，彷彿老友之間從未遠離。

如今曹西平離世，吳宗憲也送給他一段話：「人生不過爾爾，飛得多高不重要，開心降落才是真諦！」吳宗憲表示，所有人都深愛著曹西平，也衷心期盼他能輕鬆放下一切，順順利利地往天堂飛去，這段話也呼應了今日會場「最後的安可」主題。



