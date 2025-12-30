曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到

娛樂中心／朱祖儀報導

資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」

曹西平生前和4名手足鬧翻，雙方已經多年未往來，因此平時都是由乾兒子Jeremy照顧。29日曹西平突傳猝逝消息，警方表示，由於死者後續相關程序，須由家屬授權，曹西平家屬不願出面，因此遺體只能先載送至新北市殯儀館冰存，並先依「有名無主屍」辦理。與曹西平淵源深厚，也曾是曹西平嫂子的龍千玉出手幫忙，才終於讓Jeremy取得家屬授權，替曹西平處理後事。

有人就好奇，為何曹西平不收養Jeremy，這樣就能減少許多法律上的問題？對此，林柏勳在Threads上指出，如果曹西平想要收養Jeremy，對方需要停止和原本父母、兄弟姊妹等家人的親屬關係，「為了照顧乾爹而放棄照顧自己原本的父母、捨棄與原本家人間的親屬關係，可能很多人都做不到。」

曹西平與乾兒子Jeremy感情很好。（圖／翻攝自曹西平臉書）

林柏勳也認為，先前多元成家法案的家屬制度，有重新討論的必要，因為當時有很多人誤以為，這是為了讓多人運動合法化的法律，這其實是為了讓單身族群有權利選擇「法律上家人」所設計的一套法律，讓單身者在涉及某些法律權利行使時，也有家人可以協助。只可惜尚未得到足夠的立委聯署成案。

