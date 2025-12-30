曹西平險淪無主屍「生前為何不收養乾兒子？」 律師揭關鍵：很多人做不到

曹西平29日猝逝，乾兒子悲慟現身殯儀館處理相驗。（圖／翻攝畫面）

藝人曹西平29日晚間被發現陳屍住處，因他生前與家人感情不睦，一度傳出家屬不願接手後事，恐成「有名無主屍」。所幸經過溝通，家人同意讓34歲吳姓乾兒子代為料理身後事宜。對此，有人好奇曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便對方幫忙處理後事。對此，律師林伯勳點出關鍵，「可能很多人都做不到」。

林柏勳在社群平台Threads上發文表示，有人在討論為何曹西平不收養乾兒子，導致他沒有權力幫忙處理後事，然而根據民法第1077條第2項，如果被收養，便會停止跟親生父母、兄弟姊妹等原本家人間的親屬關係，「為了照顧乾爹而放棄照顧自己原本的父母、捨棄與原本家人間的親屬關係，可能很多人都做不到。」

他提到，多年前的多元成家法案，當中的家屬制度，或許有重新討論的必要，讓單身族群也有權利選擇自己「法律上」家人，當遇到涉及某些「法律」權利行使時，也有家人可以協助。

據了解，曹西平平時與乾兒子同住三重河邊北街住處；29日晚間10時許，吳男返家後發現曹西平倒臥屋內，已出現屍斑與僵硬現象，隨即報案。曹西平的遺體今天已送往新北市立殯儀館，並完成相驗程序，現場氣氛哀戚，親友神情悲痛。目前曹家三哥已趕回國，將和吳男一起處理弟弟的後事。

