曹西平離世享壽66歲 乾兒子臉書發文尋家屬

（中央社記者王心妤台北30日電）資深藝人曹西平昨天於家中離世，享壽66歲。他的乾兒子Jeremy今天上午在臉書發文表示，曹西平在夢中辭世，但兩人無法律認定關係，無權處理後事，希望其家人能出面協助處理。

曹西平的乾兒子Jeremy今天在臉書粉絲專頁「曹西平的粉絲愛團」表示，希望能找到與曹西平有血緣關係的人，由於他跟曹西平無法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓他好好處理曹西平的後事，希望能找到曹西平的家人，讓曹西平一路好走。

Jeremy提到，曹西平是夢中辭世，無病無痛。他不捨自稱明明是最親近的人，卻無法協助處理曹西平的人生大事；同時希望各界給予空間，暫時別打擾。（編輯：張雅淨）1141230