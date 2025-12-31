曹西平離世後事交乾兒子 律師曝「兄弟不願處理」：仍可分1/3遺產

曹西平在家中離世，享壽66歲。

資深藝人曹西平29日晚間驚傳在新北市三重住處離世，享壽66歲。由於曹西平未婚、無子女，父母也早已過世，且生前與兄弟關係疏離，警方通知其哥哥與弟弟後，對方均表示不願出面處理後事，最終由曹西平的乾兒子Jeremy接手相關事宜。不過，律師林智群在臉書發文直言，「曹西平沒配偶、沒小孩，父母也不在，他的三個兄弟都不願意出面處理他的遺體，卻可以合法拿走三分之一遺產」。

新北消防局29日深夜10點多接獲Jeremy報案，趕抵曹西平住處時，發現他已無生命跡象，遺體出現明顯屍斑與僵硬情形，警方初步排除外力介入，研判可能為內科疾病猝逝。

曹西平乾兒子昨日相驗遺體悲慟不已，在女友陪同下離開。呂健豪攝

乾兒子Jeremy與曹西平感情深厚。翻攝YouTube@11點熱吵店

曹西平離世後，遺產如何分配也成為外界討論焦點。過去他曾公開表示，遺產「不會交給任何姓曹的人處理」，並已立下遺囑，打算將財產全數留給長期照顧他的乾兒子Jeremy。然而，律師林智群在臉書發文指出，依照台灣《民法》規定，曹西平雖然沒有配偶、子女，父母也已不在，但兄弟姊妹仍屬於法定繼承人，依法享有「特留分」保障。

林智群直言，即使立有遺囑，也無法完全剝奪法定繼承人的特留分權利，換言之，曹西平的兄弟仍可依法主張至少三分之一的遺產。他也忍不住感嘆，「他的三個兄弟都不願意出面處理他的遺體，卻可以合法拿走曹西平的三分之一遺產」，一席話引發不少網友熱議。

目前曹西平的後事仍由Jeremy全權協助處理，遺產實際分配情形，仍有待後續法律程序釐清。



