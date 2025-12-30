曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不合的包偉銘、潘若迪也在得知消息後回應了，紛紛表示難以相信，包偉銘更多次詢問「是真的嗎？是真的嗎？」

包偉銘、潘若迪得知噩耗回應了。（圖／翻攝自包偉銘、潘若迪臉書）

曹西平的乾兒子29日因無法聯絡到曹西平，便向警方報案，新北市消防單位前往曹西平位於三重的住宿時發現他已明顯死亡，如今死訊曝光，震驚演藝圈。根據《壹蘋新聞網》報導，曾與曹西平不合的包偉銘在聽到消息後難以相信，隨後回憶兩人是同期出道，無論台上台下，藏西平都非常真性情，如今離世包偉銘說：「謝謝你，讓我們一起走過那段青春歲月！一路好走，當個快樂的天使。」至於潘若迪也為此表達哀悼，希望曹西平沒有牽掛，一路好走，更呼籲大家多珍惜身邊的人，直呼：「身體健康很重要。」

回顧曹西平包偉銘、潘若迪的過往，曹西平曾不滿包偉銘結婚只以臉書告知、自己生活困難時未生出援手還公開證實龍千玉老公是曹南平，讓兩人就此結下樑子。潘若迪的部分，則是因為曹西平曾在20多年前借給潘若迪《六燈獎》錄影帶，但卻未歸還，而潘若迪不僅表示不知道此事，還拿出「紙紮錄影帶」給曹西平，讓他當場爆氣。





