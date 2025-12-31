曹西平離世！王瞳吐「3年前緣分」 淚喊：遇到艾成一起唱歌跳舞

【緯來新聞網】資深藝人曹西平29日晚間被發現在三重住家猝逝，享壽66歲，讓演藝圈震驚又不捨。王瞳想起3年前2人曾意外巧遇，當晚已故丈夫艾成經營的西門町餐廳結束營業，2人走進巷子準備回家，才發現曹西平的銀飾店，就在他們的餐廳後面，這段經歷讓她印象深刻，彷彿昨天才發生。

王瞳回憶3年前與曹西平的緣分。（圖／翻攝自王瞳、曹西平臉書）

王瞳昨（30日）在IG限時動態發文悼念，回憶起2022年4月30日，艾成經營的「艾叻沙」餐廳結束營業，當天夫妻倆從巷子離開準備回家，驚覺曹西平開的銀飾店，剛好就在他們的餐廳後面，3個人湊巧碰面，那一天晚上聊了許多。

王瞳在艾成的餐廳結束營業當天，意外發現曹西平的店。（圖／翻攝自王瞳IG）

王瞳曬出與艾成、曹西平合照，3人都比了手指愛心，看起來十分俏皮，似乎昨天才發生。她感謝曹西平的支持，「你的鼓勵、你的心疼、你的勇敢、你的同理，永存我心」，如今曹西平和艾成都已不在人世，她感性喊話：「你們若見到了，可以一起唱歌跳舞」，盼望2人在天國相聚，延續那一晚的歡笑。



關於曹西平後事處理，經親屬代表「三哥」同意並正式委任，後續喪禮將全權由乾兒子Jeremy負責統籌與對外聯繫，三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴曹西平走完人生最後一段旅程。

